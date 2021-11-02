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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۲:۱۳

نجابت در صحن مجلس:

ضرورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی/ پرداخت یارانه‌های عادلانه شود

ضرورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی/ پرداخت یارانه‌های عادلانه شود

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: عدالت در پرداخت یارانه‌ها و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از جمله اقداماتی است که دولت باید انجام دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله نجابت در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی (سه شنبه ۱۱ آبان ماه) طی تذکری شفاهی گفت: مجلس شورای اسلامی از تصمیمات شجاعانه دولت حمایت می‌کند و از دولت می‌خواهیم که اقدامات شجاعانه خود را تسریع کند.

وی بیان کرد: از دولت مردمی می‌خواهیم کارگران و مناطق محروم را دریابد و در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تسریع کند.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عدالت در پرداخت یارانه‌ها باید محقق شود، گفت: تقاضای ما آن است که نظام حقوق و دستمزد پلکانی شود و بودجه ۱۴۰۱ هم متفاوت از بودجه‌های سنوات گذشته باشد تا دچار مشکلاتی که در سال‌های گذشته شده بودیم، نشویم.

نجابت اظهار داشت: تسریع در صدور مجوزهای کسب و کار باید هر چه زودتر اجرایی شود. مردم از وضعیت بورس گله مند هستند اما انتظار معجزه نداریم که یک شبه تمام مشکلات حل شود اما معتقدیم باید به مردم گفته شود که قرار است چه برنامه‌ای برای ساماندهی وضعیت بورس عملیاتی شود.

کد مطلب 5341988
زهرا علیدادی

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