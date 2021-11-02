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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۲:۴۹

مدیرکل صنایع حمل و نقل در گفتگو با مهر:

خودروسازان به دلیل زیان، تولید را افزایش نمی‌دهند

خودروسازان به دلیل زیان، تولید را افزایش نمی‌دهند

مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت گفت: در حال حاضر امکان افزایش تولید خودرو وجود دارد اما به دلیل اینکه برخی از محصولات زیان ده هستند، خودروسازان تمایلی به افزایش تولید ندارند.

سهیل معمارباشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت تولید صنعت خودروسازی کشور، اظهار کرد: تولید خودرو امسال به حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه می‌رسد و هدفی که برای سال آینده برای خودروسازان در نظر گرفته شده است تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه است.

مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت در مورد نقش خودروسازان بخش خصوصی در تولید خودرو، افزود: چشم انداز تولید ۱.۶ میلیون دستگاه خودرو، هم برای دو خودروساز بزرگ کشور و هم برای خودروسازان بخش خصوصی است؛ بخش خصوصی حتماً باید به میدان بیاید و در این زمینه حرکت جدی داشته باشد زیرا وزیر صمت حساب ویژه ای روی بخش خصوصی باز کرده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان افزایش ۵۰۰ هزار دستگاهی تیراژ تولید برای سال آینده وجود دارد، تصریح کرد: در حال حاضر نیز امکان افزایش تولید وجود دارد اما به دلیل اینکه برخی از محصولات زیان ده هستند، خودروساز تمایلی به افزایش تولید ندارد. وقتی در تولید یک محصول ۵۰ میلیون تومان زیان وجود داشته باشد انگیزه برای تلاش جهت افزایش تولید از بین می‌رود.

معمارباشی گفت: درخواست وزیر از خودروسازان، افزایش تولید است اما این موضوع الزاماتی دارد. اگر این الزامات محقق شود خودروساز و قطعه ساز پای کار هستند و با توجه به اینکه زیرساخت‌ها تا این سطح وجود دارد و نیاز به سرمایه گذاری زیادی در حوزه زیرساخت نداریم، تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه قابل تحقق است.

کاهش ۴۰۰ دلاری ارزبری در تولید هر خودرو

مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت در مورد اینکه در ساخت هر خودرو چه میزان ارزبری داریم، گفت: داخلی سازی در صنعت خودرو به صورت ویژه در دستور کار است؛ سال گذشته ارزبری هر دستگاه خودرو ۲ هزار و ۲۰۰ دلار بود که امسال با کاهش ۴۰۰ دلاری، ارزبری هر خودرو به صورت میانگین به یک هزار و ۸۰۰ دلار رسیده است.

کد مطلب 5342007
سمیه رسولی

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    نظرات

    • رضا IR ۱۳:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      19 1
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      با سلام آقای رئیسی اگر نتواند تولید و قیمت خودرو و مسکن را کنترل کند بهتر بود ورود نمی کرد.‌نیروهای انقلابی دیگری بودند که به خاطر ایشان کنار کشیدند.
    • رضا IR ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      7 1
      پاسخ
      با سلام از دولت انقلابی آقای رئیسی انتظار می رود هم تولید خودرو و هم مسکن را افزایش دهد و هم قیمت را کاهش دهد.
    • IR ۱۵:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      25 1
      پاسخ
      اگر زیان دارد متوقف کنید واردات را شروع کنید.خجالت بکشید
    • IR ۱۶:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      2 0
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      تولیدافزایش نمیده به جهنم نره باپول مردم ساختمان سازی نکنه واردات وآزادکنین لعنت به بازارانحصاری
    • رضا IR ۱۶:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      2 0
      پاسخ
      چون زيان مي دهند بايد قيمت را بالا ببرن ؟ اقتصاد روز مي گه اگه زيان ميدي ؛ هزينه ها رو كم كن . اينها چون حال حوصله فكر كردن و كم كردن هزينه رو ندارن ، قيمت رو بالا مي برن. آقاي رييسي اگه در اين خصوص نمي تونه كاري كنه نبايد ميومد
    • IR ۱۷:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      2 0
      پاسخ
      زمانیکه خودرو30میلیون بود ضرر میدادندحالاکه همان خودرو 300 میلیون شد باز ضرر میدهند واقعا شما باور می کنید؟
    • IR ۱۷:۵۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      2 0
      پاسخ
      اگر ارز بری در این حد است چرا می گویید صنعت داخلی ؟
    • IR ۱۹:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      1 0
      پاسخ
      جمع کنید این نوع خودرو سازی را در ژاپن و آمریکا اگر شرکت خودرو سازی اینقدر زیان ده باشد بلافاصله و بدون معطلی اعلام ورشکستگی و برای همیشه تعطیل میشوند و برند های قدرتمند و جدیدی ظهور میکنند ...
    • سلام IR ۱۹:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      0 0
      پاسخ
      این مدیر عامل شرکت خودرو سازی به زبان ساده و محترمانه گفته وزیر صمت غلط زیادی کرده وقتی دولت دست و پای مردم رو برای خرید خودرو کرده توی علی و زنجیر این مردی که مافیایی هم اینطوری جواب حمایت دولت رو میده خودرو سازها بای کارخونه های چیپس و پفک و سایر کارخونه های تولیدی خودشونو بفروشند و فقط خودرو ساز
    • سلام IR ۱۹:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      0 0
      پاسخ
      شعار ممنوعیت واردات به بهانه حمایت از تولید داخل از طرف اقتصاد دانها و کسانی مطرح میشود که خود یا از این قبل از تولید کنندگان پول دریافت میکنند یا ذی نفع هستند اقتصادهای بزرگ دنیا چین آمریکا و ارو پا چقدر صادرات دارند و چقدر واردات یک آدم ابله هم این را خوب میفهمد که ایران اسیر مافیای تولید کنندگا
    • IR ۱۹:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      1 0
      پاسخ
      اگه این خودرو سازان پولدار زیان کنند وای بحال مردم.
    • IR ۱۹:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      3 0
      پاسخ
      چراتولیدافزایش میدن زیان چه هرماشین کمتراز۱۰۰میلیون برایشان سودنداره پس اگرزیان دارن وراست میگن چرایکماه تعطیل نمیکنند این همه انبارپرکردن به مردم نمیدن کسی نیست بگه چرابه دلالان میدن بخدااگرمن بودم همه انبارهامفتی به مردم میدام تادیگه الکی قیمت نبرن بالا یک ماشین ۵۰میلیون هزینه نداره برای شرکت
    • محمد IR ۲۰:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      1 0
      پاسخ
      ب درک که ضرر میکنن فرغون دست مردم میدن با بالا ترین قیمت اونوقت طلب کارم هستن خجالتم خوبه اگه جرئت دارین وارداتو ازاد کنید اونوقت ببینم کسی از شما فرغون میخره
    • اراکی IR ۲۱:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      0 0
      پاسخ
      نه داداش به خاطر قیمت و زیان نیست... اینها اصلا قادر به ازدیاد تولید نیستند و هیچ توان و برنامه مدیریتی برای افزایش تولید ندارند... الان هم با همین تولید محدود سود کلان مخفی خود را برداشت می کنند ونیازی به افزایش تولید ندارند که اگر داشتند هم توان کارهای بزرگ و تولید انبوه ندارند... تولید انبوه مال
    • علیرضا IR ۲۱:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      1 0
      پاسخ
      واردات خودرو باید آزاد شود تا کی فرغون سواری کنیم
    • فاطمی IR ۲۲:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      1 0
      پاسخ
      اگر زیان ده هست هم قیمتهاش رو آزاد کنید هم واردات رو آزادکنید اینجوری خودرو ساز تون دیگه زیان نمیکنه با خاک یکسان میشه
    • IR ۲۲:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      1 0
      پاسخ
      تورو خدا حالا که ضرر می کنید اصلا تولید و بیخیال شید بابا مردم انقدر خوشحال میشن که نگو نگران بیکاری کارمندای این دوتا خودروساز هم نباشید بالاخره خدای اوناهم بزرگه جای استخدامی شده یا به کاری مشغول میشن
    • IN ۰۲:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
      0 0
      پاسخ
      زیان این مردم بد بخد میبرن سودشم شما کم دزدی کنید خوب
    • بنده خدا IR ۰۸:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
      0 0
      پاسخ
      سلام ملت راضی به ضرر خودروساز نیستن،واردات روازاد کنند تا مردم خودرو تهیه کنند اخه این چه مملکتی شده که نه جنسی وارد میشه ونه تولید میشه،انتظار تولید که اصلا نداریم چون اشغال تولید میکنن تولید نشه بهترهخدا از سرتون نمیگذردکه با این کاراتون دارید ملت رومیدوشید چوب خدا صدا نداره ممکنه زمین دهن باز کنه
    • NL ۱۲:۵۲ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
      0 0
      پاسخ
      اگه زیان میده چرا تولید میکنید بیخیال شید با این پول ما میونیم ماشین های میان رده استاندار خوب بخریم واقعا چی فکر کردین جمع کنید
    • ۱۲:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
      0 1
      پاسخ
      من رئیس جمهور بشم ۲ میلیون عدد تولید میکنم...قیمت ریالی پژو ۲۰۶ ۴۰۰۰ دلاری...پراید هم ۳۰۰۰ دلار...چون حقوق کارگر ایرانی بدبخت فلک زده ۲۰۰ دلاره با کار اضافه...کمی خجالت بکشید...ایلان ماسک خودرویی میفروشه ۱۵ هزار دلار ک اگه ایران خودرو تولید کنه میگه ۳۰۰ هزار دلار...بعدشم میگه زیانده هستیم...متاسفیم
    • عارف IR ۱۷:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
      0 0
      پاسخ
      معمولا افزایش تولید باعث سود بیشتر میشه نه زیان مشخصا خودرو ساز از قیمت ناجوانمردانه بازار سود میبرد
    • ملت IR ۱۵:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
      0 0
      پاسخ
      نظرت ملت اینکه اگه شرکتای خودروسازکه خون ملت رودارن میخورن درب شرکتای آشغالشون روپلمپ کنن واگه دولت محترم دلسوزملته خواهشادرگمرک روبازکن تاملت بتونن نصف قیمت بهترین ماشینای اتومات بخرن
    • میرزایی IR ۲۰:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
      0 0
      پاسخ
      با سلام به خدا ما راضی به ضرر شما تولید کنندگان محترمه نیستیم تورو خدا به خاطر ما ملت خودتون رو به عذاب نندازید ما خودمون میریم از همین آشغالهای ژاپنی و آلمانی میاریم حقوق پرسنلتون رو هم تا پایان بازنشستگی از عوارض واردات پردتخت میکنیم مازاد سوخت صدی ده به صدی دوازده رو هم خرج آبادانی کشور میکنیم

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