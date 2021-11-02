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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۳:۵۱

به اتهام ایجاد التهاب در بازار روغن؛

معاون سابق وزارت صمت و شبکه دلالان مرتبط دستگیر شد

معاون سابق وزارت صمت و شبکه دلالان مرتبط دستگیر شد

معاون سابق وزارت صمت و شبکه دلالان مرتبط با وی که نقش زیادی در التهابات بازار روغن و کمبود این کالای اساسی در سال ۹۹ داشتند، دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، معاون سابق وزیر صمت و شبکه دلالان مرتبط با وی که نقش زیادی در التهابات بازار روغن و کمبود این کالای اساسی در سال ۹۹ داشتند، توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شدند.

این مسئول وقت دولتی متهم است که با دریافت رشوه، ارز ۴۲۰۰ تومانی مربوط به واردات روغن را به شرکتی خصوصی تخصیص داده که نه تنها از این ارز برای واردات روغن استفاده نکرده، بلکه بخشی از ذخایر راهبردی روغن کشور را نیز به صورت غیرقانونی به فروش رسانده است.

پرونده این متهمین که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور بازداشت شدند و اقدامات سوء مختلفی از قبیل ارتشاء، حیف و میل بیت‌المال، خیانت در امانت، قاچاق و… انجام داده‌اند، جهت رسیدگی در اختیار قوه قضائیه قرار گرفته است.

کد مطلب 5342031

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    نظرات

    • علی IR ۲۲:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      3 0
      پاسخ
      کرم درخت از خود درخته وگرنه تحریم فقط واهمه هست قصور همش بهانه بهانه است فساد سیستمی وانگهی سرتاپا از همه است رئیسی فقط از متن جامعه است

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