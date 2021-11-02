پایان هفته گیلان بارانی است/ صدور هشدار سطح نارنجی

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقشه‌های هواشناسی، اظهار کرد: بررسی این نقشه‌ها نشان دهنده نفوذ تدریجی سامانه سرد و بارشی از فردا (چهارشنبه) در منطقه است.

وی افزود: با نفوذ این سامانه سرد و بارشی به تدریج و به تناوب شرایط برای بارندگی، وزش باد، روند کاهش دما، رعد و برق در گیلان فراهم می‌شود.

مدیر کل هواشناسی گیلان در ادامه با اشاره به اینکه بارش‌ها در ارتفاعات و دامنه به صورت برف پیش بینی شده است، گفت: این شرایط جوی تا روز شنبه هفته آتی در استان تداوم دارد.

وی همچنین یاد آور شد: بر اساس الگوهای حاکم بر نقشه‌های هواشناسی بارش‌ها در برخی ساعات روزهای چهارشنبه تا جمعه شدید یا خیلی شدید پیش بینی شده است.

دادرس با بیان اینکه برای امروز برای اکثر نقاط استان گیلان آسمانی کمی تا نیمه ابری در بعضی نقاط ابری و مه آلود با احتمال بارش پراکنده و وزش باد پیش بینی شده است، گفت: در این مدت دمای هوای استان گیلان نیز ۶ تا ۱۲ درجه کاهش می‌یابد.

وی با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی و اعلام به دستگاه‌های ذیربط، ادامه داد: آبگرفتگی معابر، بالا آمدن سطح آب و طغیان رودخانه‌ها، جاری شدن روان آب و سیلابی شدن مسیل‌ها، آسیب به سازها، رانش و لغزش و لغزنده بودن سطح جاده‌ها برای مدت دور از انتظار نیست.

مدیر کل هواشناسی گیلان با تأکید بر اینکه بخش‌های مختلف اجرایی تمهیدات لازم برای مقابله با هر گونه بحران و یا حادثه احتمالی را پیش بینی کنند، گفت: دریا نیز در این مدت مواج و طوفانی با ارتفاع موج بیش از ۲ متر پیش بینی شده و برای انجام فعالیت‌های مرتبط و صید و صیادی مناسب نیست.

وی با بیان اینکه در حال حاضر آسمان شهر رشت مرکز استان گیلان نیز نیمه ابری تا ابری، گاهی همراه با وزش باد و احتمال بارش پراکنده پیش بینی شده است، افزود: دمای این شهر نیز برای امروز بین ۱۲ تا ۱۹ درجه سلسیوس در نوسان است.