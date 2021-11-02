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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۴:۲۳

سخنگوی علوم پزشکی گیلان:

بستری ۶۶ بیمار جدید کرونا در گیلان/ حال ۵۶ بیمار وخیم است

بستری ۶۶ بیمار جدید کرونا در گیلان/ حال ۵۶ بیمار وخیم است

رشت- سخنگوی علوم پزشکی گیلان با اشاره به بستری ۶۶ بیمار جدید کرونایی در این استان، گفت: حال ۵۶ بیمار بستری بد است.

به گزارش خبرنگار مهر، فردین مهرابیان ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با ارائه آخرین آمارهای کرونایی گیلان، اظهار کرد: در حال حاضر مجموع بیماران کرونایی بستری در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی استان ۳۰۰ نفر است.

وی با بیان اینکه در هفته اخیر شاهد افزایش و کاهش بستری‌های روزانه بوده‌ایم، گفت: در شبانه روز گذشته ۶۶ بیمار جدید در بیمارستان‌های استان گیلان پذیرش شدند.

سخنگوی علوم پزشکی گیلان با تأکید بر ضرورت رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی در کنار توجه به واکسیناسیون، اضافه کرد: عادی انگاری و بی توجه‌ای به رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی از مهم‌ترین عوامل افزایش تعداد بیماران کرونایی است.

مهرابیان با اشاره به بستری ۵۶ بیمار کرونایی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های گیلان، تصریح کرد: شش نفر از این بیماران امروز به این بخش منتقل شده‌اند.

وی با بیان اینکه از مجموع بیماران کرونایی بستری در بیمارستان‌های گیلان ۵۶ بیمار بدحال هستند، ادامه داد: روند واکسیناسیون در استان گیلان مطلوب است و مهم‌ترین توصیه ما به شهروندانی که هنوز واکسن را دریافت نکرده‌اند تزریق واکسن است.

سخنگوی علوم پزشکی گیلان تأکید کرد: بر اساس آمارهای اعلام شده ابتلاء، شدت بیماری و مرگ و میر در بیمارانی که واکسن دریافت نکرده‌اند بیشتر از افراد واکسن زده است.

کد مطلب 5342145

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