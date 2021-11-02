کشف مرغ زنده قاچاق در بم/ ۲ متهم دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ مهدی توسنگ اظهار داشت: مأموران یگان تکاوری ۱۱۴ شهرستان بم در راستای برخورد با قاچاقچیان کالا و سوخت در محور «ریگان- ایرانشهر» دو دستگاه کامیون «رنو» را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این دو کامیون، ۳ هزار و ۳۴۶ قطعه مرغ قاچاق و بدون مجوز را کشف کردند.

سرپرست قرارگاه عملیاتی ابوذر کرمان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ریالی طیور کشف شده را یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال برآورد کردند، بیان داشت: در این راستا دو متهم دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند.