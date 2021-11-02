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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۵:۱۹

یک مقام مسئول اعلام کرد؛

آغاز خرید تضمینی دانه‌ روغنی سویا از کشاورزان

آغاز خرید تضمینی دانه‌ روغنی سویا از کشاورزان

مدیرکل هماهنگی خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی از آغاز خرید تضمینی دانه‌ روغنی سویا از نخستین روزهای آبان خبر داد و گفت: خرید تضمینی این محصول در استان های مازندران و گلستان آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مرتضی سعادتی کیا از آغاز خرید تضمینی دانه روغنی سویا از نخستین روزهای آبان خبر داد و گفت: خرید تضمینی این محصول در استان‌های مازندران و گلستان آغاز شده است.

این مقام مسئول اظهارداشت: از زمان شروع خرید تضمینی دانه روغنی سویا تاکنون ۱۹۶ تن از این محصول در استان‌های مازندران و گلستان خریداری و در سامانه‌های این شرکت ثبت شده است.

سعادتی کیا با اشاره به اینکه عمده این محصول در استان‌های گلستان، مازندران و اردبیل تولید می‌شود، افزود: براساس اعلام مجری طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی انتظار می‌رود امسال ۵۰ هزار تن از این محصول در استان‌های مذکور تولید شود.

وی اعلام کرد: خرید دانه‌های روغنی سویا تنها ازطریق سامانه جامع پهنه بندی سازمان جهادکشاورزی انجام می‌شود و محصول کشاورزانی که در این سامانه ثبت نام نکرده باشند، تحویل گرفته نمی‌شود.

مدیرکل هماهنگی خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران یادآور شد: امسال در راستای سیاست‌های حمایتی دولت مقدار ۱۲۶ هزار و ۷۴۶ تن کلزا به ارزش بالغ بر ۱۳ هزارو ۴۰۴ میلیارد ریال از کشاورزان استان‌های کشور خریداری می‌شود ضمن اینکه تمامی مطالبات کشاورزان نیز پرداخت شده است.

کد مطلب 5342200

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