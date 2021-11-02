کامبیز مهدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای شیوع کرونا در خراسان‌جنوبی ۹۳ هزار و ۴۰۷ تست و آزمایش کرونا انجام شده که از این تعداد ۵۹ هزار و ۹۵۴ تست منفی و ۳۳ هزار و ۴۵۳ تست مثبت بوده است.

معاون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیان‌کرد: طی شبانه روز گذشته ۳۱۳ آزمایش مولکولی کرونا در استان انجام شده است که از این تعداد ۹۸ بیمار جدید کرونایی شناسایی شده‌اند که از این تعداد ۲۳ نفر بستری و ۷۵ نفر نیز سرپایی بوده است.

مهدی زاده با اشاره به اینکه در ۲۴ ساعت گذشته ۷۴۰ آزمایش سریع کرونا انجام شده که ۱۰۴ تست مثبت بوده و با این آمار مجموع بیماران جدید شناسایی شده به ۲۰۲ نفر است، بیان‌کرد: ۲۰۷ بیمار با علائم تنفسی در بیمارستان‌های استان بستری هستند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه ۹۴ بیمار قطعی مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های استان بستری هستند، افزود: ۱۰ نفر از بیماران نیز در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند و در مجموع نیز تاکنون ۳۲ هزار و ۱۶۵ نفر بهبود یافته و یا دوران قرنطینه خانگی را سپری می‌کنند.

مهدی زاده با اشاره به اینکه در ۲۴ ساعت گذشته ۹ هزار و ۹۶۸ نفر واکسیناسیون کرونا شده‌اند، گفت: در مجموع نیز در خراسان‌جنوبی ۵۰۴ هزار و ۵۳۵ نفر دوز اول و ۳۴۴ هزار و ۴۴۵ نفر دوز دوم را تزریق کرده‌اند.

وی یادآور شد: مجموع واکسن‌های تزریق شده در خراسان‌جنوبی به ۸۴۹ هزار و ۵۴۵ نفر رسیده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: در ۲۴ ساعت گذشته یک نفر از هم استانی‌ها نیز متأسفانه بر اثر ابتلاء به کرونا در گذشت و تعداد فوتی‌ها به هزار و ۱۹۴ نفر رسید.