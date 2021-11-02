به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، داریوش باقرجوان اظهار داشت: با توجه به گسترش و سرعت واکسیناسیون در کشور، پروتکل‌های جدیدی با چند تغییر نسبت به گذشته ابلاغ شده و مابقی دستورالعمل‌ها مانند گذشته است که می‌توان به محلول پاشی برای ضدعفونی و گندزدایی در ناوگان و پایانه‌های مسافری، ارائه بسته‌های بهداشتی در ناوگان حمل و نقل عمومی، ضرورت استفاده از ماسک در حین سفر و غیره اشاره کرد.

وی افزود: افزایش ظرفیت پذیرش مسافر یکی از تغییراتی است که در سفرهای برون شهری (اتوبوس، مینی بوس و سواری‌های کرایه پلاک عمومی) رخ داده است، به عنوان مثال در ناوگان اتوبوسی با شرط داشتن تهویه مناسب تا ۸۰ درصد ظرفیت اتوبوس قابل افزایش بوده و در صورتی که واکسیناسیون به ۸۰ درصد برسد این ظرفیت به ۱۰۰ درصد هم خواهد رسید.

مدیرکل حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خاطرنشان کرد: سقف اتوبوس‌های بین شهری دو دریچه دارد و در صورتی که راننده بتواند این دو دریچه را در حالتی قرار دهد که تهویه مناسب هوا انجام شود، می‌تواند ظرفیت پذیرش مسافر را تا ۸۰ درصد افزایش دهد اما سایر شرایط و پروتکل‌های بهداشتی همچنان پا برجاست و بر رعایت دقیق و درست آن نظارت خواهیم کرد.

باقرجوان همچنین درباره شرایط پذیرش مسافر اعلام کرد: بر اساس پروتکل جدید ابلاغ شده تنها مسافرانی می‌توانند از حمل و نقل عمومی برای مسافرت استفاده کنند که کارت واکسن یا نتیجه منفی آزمایش PCR با مدت ۷۲ ساعت را ارائه دهند. این در حالی بود که پیش از این برای پذیرش مسافر در ناوگان حمل و نقل تنها از پایگاه داده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استعلام گرفته می‌شد.

وی اظهار کرد: این پروتکل‌ها در دیگر ناوگان حمل و نقل عمومی برون شهری مانند ناوگان مینی بوس و سواری‌های کرایه پلاک عمومی نیز به دقت اجرا خواهد شد و از همه مردم می‌خواهیم اگر به تخلفی در حوزه رعایت پروتکل‌های بهداشتی برخورد کردند ما را از طریق پایگاه اینترنتی، تلفن گویای ۱۴۱ یا سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۴۱ مطلع کنند تا به سرعت با متخلفان برخورد کنیم