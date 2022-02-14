فروش آنلاین بلیت اتوبوس از مبدأ تهران محدود شد

به گزارش خبرنگار مهر، اخیراً انجمن صنفی شرکت‌های مسافربری استان تهران، به یک‌باره ابلاغیه‌ای را خطاب به شرکت‌های آنلاین فعال در فروش بلیت اتوبوس کشور ارسال کرده که طی آن، بدون تشریح و توجیهی کارمزد فروش باید بیش از ۵۰ درصد کاهش یابد.

امیرحسین شعبانیان مدیر یکی از وبسایت های مشهور فروش آنلاین سفر به خبرنگار مهر گفت: این تصمیم دستوری و کارشناسی‌نشده موجب اعتراض تمامی بازیگران صنعت شده و مراتب به استحضار مقامات نیز رسیده است. در همین راستا «کسب‌وکارهای آنلاین سفر» طی بیانیه‌ای جمعی، موضع خود را باری دیگر به‌طور رسمی به جریانات بحث‌برانگیز کنونی اعلام می‌دارند.

وی تصریح کرد: به این ترتیب امضاءکنندگان این بیانیه تا رفع مشکلات ایجاد شده و جهت احقاق حقوق مسافران، از فروش آنلاین بلیت اتوبوس (از مبدا تهران) در پلتفرم‌های خود تا اطلاع ثانوی صرف نظر خواهند کرد.