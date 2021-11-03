به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای برنامه، برنامه گفتگو درامای «رخ به رخ» در سومین قسمت خود که جمعه ۱۴ آبان ساعت ۲۳ از شبکه دو سیما روانه آنتن می‌شود میزبان سیاوش طهمورث بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون خواهد بود.

«رخ به رخ» در قالب یک گفتگو درامای تلویزیونی با اجرای امیرعلی دانایی این بار میزبان سیاوش طهمورث می‌شود که یکی از آخرین هنرنمایی‌های به یاد ماندنی این بازیگرِ پیشکسوت ایفای نقش در سریال‌های «شرم» و «زخم کاری» بود.

روایت در «رخ به رخ» هر بار شکل متفاوتی پیدا می‌کند. این تفاوت متناسب با سبک زندگی مهمان شروع می‌شود و تا شیوه میزبانی امیرعلی دانایی ادامه می‌یابد، اما مهم‌ترین وجه افتراق آن عکس‌العمل مهمان است که مخاطب را با وجهی متفاوت از او آشنا می‌کند.

در «رخ به رخ» مهمانان برنامه در حوزه‌های مختلف فرهنگی، هنری، اجتماعی، سیاسی و … انتخاب شده‌اند و تمام بخش‌های برنامه با سوالاتی طراحی شده که هدف آن رو به رو شدنِ بدون واسطه با احساسات مختلف آدمی است.

گفتگو درامای «رخ به رخ» برنامه جدید گروه اجتماعی فرهنگی شبکه دو به تهیه کنندگی مهدی بابایی، کارگردانی حسین فاطمیان و نگارش یاسر حقیقی پور است که جمعه‌ها حوالی ساعت ۲۳ روی آنتن شبکه دو خواهد رفت.