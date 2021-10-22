پخش «رخ به رخ» با صدای آفاق از امشب/ روی دیگر ریوندی را ببینید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه دو، نخستین قسمت از برنامه «رخ به رخ» با صدای کاوه آفاق، اجرای امیرعلی دانایی و با حضور حسن ریوندی جمعه ۳۰ مهر، از شبکه دو سیما روی آنتن خواهد رفت. در نخستین قسمت از برنامه «رخ به رخ» که حسن ریوندی کمدین و طنزپرداز کشورمان مهمان برنامه است، مخاطب مواجهه‌ای متفاوت با ریوندی را تجربه خواهد کرد.

همچنین قطعه رخ به رخ به عنوان تیتراژ این برنامه انتخاب شده که خوانندگی، ترانه سرایی و آهنگسازی آن بر عهده کاوه آفاق بوده و تنظیم آن را فرد حسینی انجام داده است.

شریک کردن مخاطب در گفت و شنودهایی بی تعارف و صریح از جنس مواجهه واقعی با خودِ افراد از ویژگی‌های این برنامه است.

تمام بخش‌های برنامه با سوالاتی طراحی شده‌اند که هدف آن رو به رو شدن با احساسات مختلف آدمی و تلاش برای نزدیک تر شدن به آن رخی از افراد است که تا کنون کمتر دیده شده است.

در «رخ به رخ» تمام اجزای برنامه در خدمت آن و همسو با محتوای برنامه انتخاب شده‌اند، از تیتراژ تا دکور ۳۶۰ درجه و متفاوت برنامه که متناسب با یک گفتگو درامای صریح طراحی شده است.

گفت و گو درامای «رخ به رخ» برنامه جدید گروه اجتماعی فرهنگی شبکه دو به تهیه‌کنندگی مهدی بابایی، کارگردانی حسین فاطمیان و نگارش یاسر حقیقی‌پور است که جمعه‌ها حوالی ساعت ۲۳ و شنبه‌ها بعد از گفتگوی خبری ۲۳:۳۰ روی آنتن شبکه دو خواهد رفت.