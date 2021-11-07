جزیره قشم با پل «خلیج فارس» به بندرعباس متصل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، سعید محمد در نشستی که به‌منظور بررسی آخرین وضعیت طرح و لزوم سرمایه‌گذاری جهت بهره‌برداری از پل مهم و استراتژیک خلیج فارس تشکیل شد بر اهمیت احداث این پل و فراهم نمودن زمینه جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی به‌منظور بهره‌برداری از این پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن تاکید کرد.

وی اجرای این پروژه را نیازمند هماهنگی در سطح دولت و همکاری وزارتخانه‌های مختلف عنوان و اظهار داشت: خوشبختانه اراده جدی جهت اجرای هرچه سریع‌تر این پروژه ایجاد شده است.

مشاور رئیس جمهور افزود: احداث پل خلیج فارس و تکمیل شبکه حمل و نقل موجود در جزیره قشم، با توجه به پتانسیل‌های بالای منطقه آزاد قشم می‌تواند زمینه‌ساز رشد و شکوفایی بیشتر قشم و نقش‌آفرینی اقتصادی و تجاری این جزیره در عرصه رقابت منطقه‌ای در حوزه خلیج فارس گردد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی خاطرنشان ساخت: با احداث پل خلیج فارس، ترانزیت کالا از منطقه آزاد قشم توجیه اقتصادی بیشتری پیدا کرده و مسیر امن‌تر، سریع‌تر و مطمئن‌تری برای ترانزیت کالا از طریق کریدور شمال جنوب ایجاد خواهد شد.

سعید محمد تصریح کرد: با ساخت این پل و ایجاد اتصال جزیره به بندرعباس از طریق زمینی، وضعیت صنعتی، اقتصادی، عمرانی و گردشگری جزیره قشم متحول و موجب افزایش جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و در نهایت ایجاد اشتغال و درآمد پایدار برای ساکنان محلی و بومیان خواهد شد.