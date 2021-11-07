به گزارش خبرنگار مهر، پرویز قزلباش در ستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونا که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، گفت: میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی کنونی برای قطع زنجیره انتقال بیماری کرونا کافی نیست.

وی افزود: میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در اماکن و مراکز استان زنجان ۴۴.۸۵ درصد و میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی به تفکیک صنوف ۴۴.۸۵ درصد بوده و از ابتدای شیوع کرونا تاکنون نانوایی‌ها و مسافربری درون‌شهری کمترین میزان رعایت پروتکل‌ها را به خود اختصاص داده است.

رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی استان زنجان با بیان اینکه در هفته‌های اخیر بیشترین میزان بستری کرونایی در شهرستان‌های زنجان، خرم‌دره و خدابنده بوده است، گفت: استان زنجان در آستانه طغیان بیماری کرونا قرار دارد، بنابراین مردم نباید از استفاده از ماسک، رعایت پروتکل‌ها و مسائل بهداشتی غافل شوند.

قزلباش افزود: گردش ویروس کرونا در استان زنجان بسیار بالا بوده و تعداد افراد دارای پی‌.سی‌.آر مثبت بدون علامت نیز افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه روند بستری این بیماری در استان با شیب بسیار ملایمی کاهشی، ولی خطی است، ادامه داد: روند بیماری کرونا در شهرستان طارم کاهشی، شهرستان‌های خدابنده، ابهر و خرم‌دره به صورت خطی، سلطانیه، ایجرود و ماه‌نشان افزایشی است.

رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی استان زنجان گفت: میزان مراجعه افراد مشکوک و مبتلا به کرونا به مراجعات سرپایی به مراکز ۱۶ ساعته استان زنجان، در سوم مهرماه ۷۶۴۱، هفته چهارم مهرماه ۶۱۵۱، اول آبان‌ماه ۵۹۸۵ و هفته دوم آبان‌ماه ۶۷۵۹ نفر بوده است.

قزلباش با اشاره به تزریق دُز بوستر واکسن کرونا برای کادر بهداشت و درمان، افراد بالای ۶۰ سال، بیماران خاص و دارای ضعف سیستم ایمنی بدن، معلولان، افزود: اگر این افراد چهارماه از تزریق دُز دوم واکسن کرونا آنان گذشته است، برای دریافت دُز یادآور به مراکز واکسیناسیون کرونا مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه با توجه به همزمانی شیوع بیماری کرونا با آنفلوانزا باید مردم پروتکل‌های بهداشتی را به جد رعایت کنند، ادامه داد: شهروندان باید از عادی انگاری در خصوص بیماری کرونا خودداری کنند.