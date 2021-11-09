رسوایی ارتش کاریکاتوری آمریکا توسط سپاه

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل - رامین حسین آبادیان: روز چهارشنبه گذشته ایران از تلاش آمریکا برای یک دزدی دریایی و مقابله نیروهای سپاه پاسداران با این موضوع خبر داد. رسانه‌های داخلی گزارش دادند که آمریکا در یک دزدی دریایی، یک نفتکش را که حامل نفت صادراتی ایران بود در آب‌های دریای عمان مصادره کرد و با انتقال محموله نفت آن به یک نفتکش دیگر آن را به سوی مقصدی نامعلوم هدایت کرد.

همزمان نیروی دریایی سپاه با اجرای عملیات هلی‌برن بر روی عرشه نفتکش آن را به تصرف خود درآوردند و به سوی آب‌های سرزمینی ایران هدایت کردند. ساعاتی بعد، یک مقام وزارت دفاع آمریکا تأیید کرد که نیروهای ایرانی یک نفتکش را دریای عمان توقیف کرده است. با وجود این، این مقام آمریکایی مدعی شد که نیروهای آمریکایی فقط حادثه را تماشا کردند و با نیروهای سپاه پاسداران مقابله نکردند. ماجرای تلاش آمریکایی‌ها برای دزدیدن نفت ایران بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جهان داشت و این موضوع در صدر اخبار فوری این رسانه‌ها قرار گرفت.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جریان عملیات اخیر در دریای عمان از به مخاطره افتادن منافع و مصالح جمهوری اسلامی ایران جلوگیری کرد اقتدار نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مواجهه با دزدی دریایی آمریکایی‌ها علاوه بر بازتاب‌های سیاسی و رسانه‌ای متعددی که داشت در ابعاد منطقه‌ای چه در حوزه خلیج فارس و چه در حوزه غرب آسیا ظرفیت‌هایی را ایجاد می‌کند که تحلیلگران نگاه ویژه‌ای بر این مسئله داشته‌اند.

در همین راستا، خبرگزاری مهر با همکاری رادیو گفت و گو در یک همکاری مشترک اقدام به برگزاری میزگرد تخصصی «ایران، منطقه و تغییر معادلات جهان» کردند. در این میزگرد، سیدرضا صدرالحسینی کارشناس ارشد منطقه، علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و مسائل راهبردی و محمد الیاسری تحلیلگر و کارشناس عراقی سخنانی را مطرح کردند که به آن می‌پردازیم.

سید رضا صدر الحسینی در جریان این نشست تخصصی تصریح کرد: آنچه که در دریای عمان اتفاق افتاد یک قدرتنمایی دریایی توسط نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. جمهوری اسلامی ایران در طول ۴۴ سال گذشته ثابت کرده است که هیچکس نتوانسته است منافع آن را به خطر بیندازد و تاوان آن را پس ندهد. آمریکایی‌ها نیز در دریای عمان به دنبال به مخاطره انداختن منافع و مصالح جمهوری اسلامی ایران بودند.

وی در ادامه نیز یادآور شد: از آنجایی که جمهوری اسلامی ایران هیچگاه به مخاطره افتادن منافع و مصالح خود توسط بیگانگان را برنتابیده است، بنابراین، نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دریای عمان، اقدام آمریکا را بی پاسخ نگذاشتند. جمهوری اسلامی ایران از رهگذر عملیاتی که در دریای عمان انجام داد، اموال خود را بازپس گرفت. آمریکایی‌ها علیرغم برخورداری از امکانات و تجهیزات نظامی پیشرفته نتوانستند هیچ کاری در برابر نیروهای سپاه پاسداران انجام دهند.

این کارشناس ارشد مسائل منطقه تصریح کرد: به دلایل مختلف نظامی و امنیتی، شاید نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نخواستند تا از تمامی ابعاد و زوایای اتفاقات دریای عمان رمزگشایی کنند زیرا ما در شرایط کنونی درحال یک جنگ نانوشته با ایالات متحده آمریکا هستیم. در جریان عملیات سپاه پاسداران در دریای عمان، آمریکایی‌ها متوجه شدند که جمهوری اسلامی ایران برای حفاظت و حراست از منافع و مصالح خود از هیچ اقدامی دریغ نمی‌کند. آمریکایی‌ها متوجه شدند که ایران برای حفاظت و حراست از منافع و مصالح خود از هیچ اقدامی دریغ نمی‌کند

وی همچنین عنوان کرد: ما در جریان عملیات دریای عمان شاهد آن بودیم که یک بار دیگر تلاش‌های آمریکایی‌ها برای به مخاطره انداختن منافع و مصالح جمهوری اسلامی ایران با شکست مواجه شد. عملیات نیروهای سپاه یک بار دیگر به جهانیان ثابت کرد که هیمنه ایالات متحده آمریکا بلا منازع نیست. جمهوری اسلامی ایران نشان داد که چه در آسمان و چه در دریا از منافع و مصالح خود حراست می‌کند.

صدر الحسینی در ادامه اظهار داشت: اتفاقی که در دریای عمان رخ داد حقیقتاً بسیار افتخارآفرین بود. باید گفت که رسانه ملی در پوشش این رویداد عملکرد قابل قبولی داشت. حضور بسیار خوب و به موقع رسانه‌ها در این ماجرا کاملاً احساس شد. طبیعتاً دستاوردی که سپاه پاسداران در دریای عمان محقق کرد تأثیرات و پیامدهای بسیاری دارد. این اتفاق در روز ۳ آبان ماه رخ داد اما با توجه به اینکه ما در آستانه ورود به ۱۳ آبان (روز استکبار ستیزی) بودیم، ترجیح داده شد تا این رویداد با کمی تأخیر رسانه‌ای شود.

این کارشناس ارشد مسائل منطقه در ادامه اظهارات خود تصریح کرد: می‌توانیم بگوییم که «میدان» یک بار دیگر به کمک «دیپلماسی» آمد و دست دیپلماسی را پُر کرد. اکنون دیپلماسی می‌تواند با صدای بلند و رسا منافع و مصالح جمهوری اسلامی ایران را در جریان مذاکرات هسته‌ای از کشورهای اروپایی مطالبه کند. پیامدهای این رویداد بزرگ به گونه‌ای بود که حتی خودِ آمریکایی‌ها و متحدان اروپایی‌شان را نیز تحت تأثیر قرار داد.

صدر الحسینی در خصوص تأثیر عملیات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر فرایند مذاکرات هسته‌ای که قرار است از آذرماه از سر گرفته شود نیز یادآور شد: عملیات اقتدارآفرین سپاه پاسداران، مذاکره کنندگان را با اعتماد به نفس روانه وین می‌کند. اکنون مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی ایران می‌توانند با دست پُر در مذاکرات شرکت کنند. ما در جریان عملیات اقتدارآفرین سپاه پاسداران یک بار دیگر هماهنگی و همگرایی میان «میدان» و «دیپلماسی» را مشاهده کردیم.

وی عنوان کرد: آمریکایی‌ها در برابر جمهوری اسلامی ایران متحمل یک شکست دریایی شدند. این شکست در حوزه‌های مختلف موجب شد تا حتی استراتژیست‌های آمریکایی نیز سخن از افول قدرت واشنگتن به زبان آورند. اتفاقات چند سال اخیر نشان دهنده افول قدرت ایالات متحده آمریکا است. عملیات سپاه پاسداران در دریای عمان نیز یک بار دیگر از چهره ارتش کاریکاتوری آمریکا پرده برداشت. عملیات سپاه پاسداران در دریای عمان نیز یک بار دیگر از چهره ارتش کاریکاتوری آمریکا پرده برداشت این حادثه نزد افکار عمومی برای آمریکایی‌ها بسیار گران تمام شد.

صدر الحسینی افزود: اقدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دریای عمان دارای تبعات و پیامدهای منطقه‌ای نیز بود. پس از عملیات سپاه پاسداران قطعاً روند عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی توسط کشورهای منطقه کُند خواهد شد. بنابراین، کشورهای منطقه از میل و رغبت کمتری برای سوار شدن بر قطار عادی سازی روابط برخوردار خواهند بود.

کارشناس ارشد مسائل منطقه افزود: این واقعیت را نباید نادیده گرفت که جنگ امروز جنگ اراده‌ها است و نه جنگ اسلحه‌ها. وقتی شما می‌بینید که عربستان سعودی و تمامی متحدان منطقه‌ای و بین المللی آن با بهره مندی از تسلیحات و تجهیزات نظامی پیشرفته در طول ۷ سال گذشته موفق به تحقق هیچ دستاوردی در برابر یمنی‌ها نشده اند، این نشان می‌دهد که جنگ امروز جنگ اراده‌ها است.

وی ادامه داد: یمنی‌ها علیرغم اینکه در محاصره کامل قرار دارند اما در طول سالهای گذشته همواره قدرتمندتر شده اند. می‌خواهم به این مسأله اشاره کنم که عملیات سپاه در دریای عمان دارای تأثیرات معنوی نیز هست. این دستاورد بزرگ موجب تقویت اراده گروه‌های مقاومت در سراسر منطقه خواهد شد و عزم آنها برای مقابله با متجاوزان را بیش از پیش تقویت خواهد کرد. بنابراین، تمامی گروه‌های مقاومت در سراسر منطقه از ثمرات دستاورد بزرگ سپاه در دریای عمان بهره مند شدند.

در ادامه نشست، علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و مسائل راهبردی نیز به نکاتی اشاره کرد. وی گفت: پس از عملیات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دریای عمان رسانه‌های بیگانه تلاش کردند تا در یک قالب خاص و به صورت واحد علیه تهران عمل کنند. آنچه که در دریای عمان رخ داد اتفاق کوچکی نبود. آنچه که رخ داد یک واقعه بسیار مهم هم در عرصه سیاسی و هم در عرصه رسانه‌ای بود.

رسانه‌های بیگانگان از جمله رسانه‌های انگلیسی تلاش کردند تا عملیات سپاه در دریای عمان را کم‌اهمیت جلوه دهند این کارشناس ارشد مسائل راهبردی در ادامه افزود: رسانه‌های بیگانگان و به ویژه رسانه‌های انگلیسی پس از اعلام خبر عملیات سپاه در دریای عمان یک سکوت ۵ تا ۶ ساعته را در پیش گرفتند. هدف اصلی و اساسی آنها از این سکوت، ایجاد یک خلأ بود. پس از این سکوت ۵ یا ۶ ساعته رسانه‌های مذکور پروژه کم اهمیت جلوه دادن اتفاقات دریای عمان را کلید زدند و اینگونه وانمود کردند که اساساً اتفاق خاصی رخ نداده است.

وی عنوان کرد: این رسانه‌ها تمام تلاش خود را به کار بستند تا اینگونه به افکار عمومی القا کنند که هیچ اتفاقی رخ نداده است و ایران فضا را شلوغ کرده است. البته زمانی که آنها چنین القائاتی را انجام می‌دادند تصویر و یا فایل ویدئویی از عملیات سپاه در دست نبود. پس از انتشار تصاویر و فایل‌های ویدئویی، رسانه‌های بیگانه خط مشی جدیدی را در پیش گرفتند و تلاش کردند تا اصالت تصاویر منتشر شده را زیر سوال ببرند.

علیرضا داوودی همچنین تصریح کرد: در واقع، رسانه‌های بیگانه تصور می‌کردند که می‌توانند تصاویر منتشر شده را نزد افکار عمومی خدشه دار سازند. در مرحله بعد نیز آنها مدعی شدند تصاویر منتشر شده در واقع تصاویر یک حادثه عادی دریایی محسوب می‌شود.

پس از انتشار تصاویر عملیات مقتدران سپاه پاسداران، رسانه‌های بیگانه خط مشی زیر سوال بردن اصالت تصاویر را در پیش گرفتند وی در ادامه اظهارات خود یادآور شد: چیزی که در عرصه پوشش رسانه‌ای این وقایع و اتفاقات بزرگ اهمیت دارد، انتقال از مرحله واکنش به مرحله کنش است. نحوه پرداختن رسانه‌های ما به حادثه دریای عمان نشان داد که ما در حال ورود به مرحله کنش هستیم. در ماجرای تقابل دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با نیروهای آمریکایی در دریای عمان، زمان اعلام واقعه برای مخاطب اهمیتی نداشت بلکه اصل واقعه برای مخاطب حائز اهمیت بود.

این کارشناس ارشد مسائل راهبردی همچنین عنوان کرد: آنچه که حائز اهمیت به نظر می‌رسد، ایجاد مفاهیم اقتدار در مبانی حرکت رسانه است. اگر مفاهیم اقتدار در مبانی حرکت رسانه ایجاد شود، آنگاه هرچقدر هم که بیگانگان و رسانه‌های وابسته به آنها برای خدشه دار ساختن اصل وقایع و رویدادها اقدام کنند، به نتیجه نمی رسند. باید به این مسأله نیز اشاره کنم که اقتدار جمهوری اسلامی ایران در کنار هوشمندی رسانه‌ها می‌تواند مخاطب را به طور کامل با خود همراه سازد.

محمد الیاسری تحلیلگر و کارشناس عراقی هم در نشست تخصصی «ایران، منطقه و تغییر معادلات جهان» تصریح کرد: واقعیت این است که اقدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه دزدی دریایی ایالات متحده آمریکا در دریای عمان بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و نیز شبکه‌های اجتماعی عراق داشت.

دستاورد بزرگ سپاه در دریای عمان روحیه تمامی گروه‌های مقاومت در سراسر منطقه را بالا برد و عزم آنها برای مقابله با بیگانگان را تقویت کرد وی افزود: اقدام ایران علیه آمریکا در دریای عمان یک بار دیگر افول قدرت ایالات متحده آمریکا را به نمایش گذاشت. این اقدام نشان داد که افول روزافزون قدرت آمریکا، استنباط اشتباهی نیست.

الیاسری عنوان کرد: در واقع، باید بگوییم که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هیمنه آمریکایی‌ها را در هم شکست. آمریکا مادرِ دزدان دریایی است و سپاه ایران توانست شکست سختی را در دریای عمان به آن تحمیل کند.

کارشناس عراقی عنوان کرد: اقدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دریای عمان موجب تقویت روحیه گروه‌های مقاومت در سراسر منطقه شد. قطعاً این اقدام تأثیر بسزایی در روحیه گروه‌های مقاومت در عراق خواهد داشت. بدون شک از این پس، گروه‌های عراقی با عزم و اراده بیشتری در مقایسه با گذشته برای اخراج نظامیان اشغالگر آمریکایی از خاک خود تلاش خواهند کرد.