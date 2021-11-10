به گزارش خبرنگار مهر، محسن زنگنه در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی، گفت: بر اساس قانون مصوب مجلس، دولت باید در آبان ماه بودجه شرکت‌های دولتی را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: دولت هنوز بودجه شرکت‌های دولتی را به مجلس ارائه نداده و تقاضای بنده از رئیس مجلس آن است که به دولتمردان تأکید کند تا هر چه سریع‌تر بودجه شرکت‌های دولتی را جهت بررسی به مجلس ارائه دهند.

در ادامه، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: دولت در موعد زمانی مقرر (۱۵ آبان ماه) گزارش بودجه شرکت‌های دولتی را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده و بنده نیز بلافاصله این گزارش را به کمیسیون‌های ذیربط ارجاع دادم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته یک اشکال وجود دارد مبنی بر اینکه ما در قانون، دولت را مکلف کردیم که حتماً گزارش مجامع شرکت‌های دولتی هم ضمیمه گزارش بودجه شرکت‌های دولتی باشد اما گزارشی که به مجلس ارائه شده، فقط به امضای سازمان برنامه و بودجه رسیده و این ایراد باید مرتفع شود.