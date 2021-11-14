در مذاکرات ۱+۵ نظام پای صنعت هوایی ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی بخش در مراسم تودیع و معارفه رؤسای سابق و فعلی سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه صنعت هوانوردی از ابتدای انقلاب در ۴۳ سال اخیر هدف اولیه تحریم‌ها بوده است، گفت: در مذاکره با ۵+۱ آنچه نظام پای آن ایستاد، صنعت هوانوردی بود.

وی افزود: صنعت هوایی بازوی بی بدیل انقلاب است و امروز فرصت مغتنمی است که این پرچم را به عالی‌ترین سطح برسانیم.

محمدی اظهار داشت: امروز در حوزه فضایی، موشک، نانو و بسیاری از صنایع‌های تک دیگر حرف برای گفتن داریم.

معاون وزیر راه گفت: آنچه رهبر انقلاب از ما انتظار دارد این است که به عنوان مدیر تراز انقلاب ظاهر شویم؛ مدیر تراز انقلاب باید به کارهای نشدنی فکر کند. امیدواریم این صنعت را به سرمنزل نهایی برسانیم.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران درباره ظرفیت جدید مسافرگیری در پروازها گفت: قانون گریزی را نمی‌پذیریم اما در عین حال یار و یاور ایرلاین‌ها هستیم.

محمدی در خصوص بازنشستگان هما و مشکلات آنها تصریح کرد: برنامه‌ای برای حقوق بازنشستگان هما داریم. وزارت راه درخواستی به دولت ارائه داده است. بخشی از بازنشستگان هما درخواست‌هایی دارند که باید به حقوق آنها رسیدگی شود.

وی در مورد خرید ناوگان جدید گفت: معتقدیم ناوگان هوایی باید توسعه یابد اما در گام اول به دنبال سر پا نگه داشتن ناوگان موجود هستیم.