عوامل انتشار پیامک جعلی ابلاغ الکترونیکی «ثنا» دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید نظام موسوی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری عوامل انتشار پیامک جعلی ابلاغ الکترونیکی «ثنا» خبر داد و در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی افزایش مراجعه تعدادی از شهروندان طی چند هفته اخیر که با در دست داشتن مرجوعه قضائی خواهان رسیدگی به برداشت غیر مجاز از حسابشان را داشتند، رسیدگی به این موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

رئیس پلیس فتا غرب استان تهران گفت: پیامک کلاهبرداری ارسالی با عنوان ابلاغیه الکترونیکی سامانه ثنا قوه قضائیه حاوی یک آدرس اینترنتی جعلی (فیشینگ) می‌باشد که فرد را به جهت واریز کارمزد و مشاهده متن ابلاغیه به آدرس اینترنتی جعلی هدایت می‌کند و در نهایت پس از ورود به آدرس درج شده در پیامک و وارد کردن مشخصات کارت بانکی حساب قربانیان خالی می‌شد که بعد از اقدامات تخصصی و فنی تیم کارشناسان پلیس فتا متهمان شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی دستگیر شدند.

موسوی در هموطنان خواست : در صورت مشاهده هر نوع اقدام مجرمانه و موارد مشکوک جهت ثبت گزارش می‌توانند از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir اقدام نمایند .





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