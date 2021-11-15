روان درمانی معتادان گامی مهم در حل معضل اعتیاد است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی آقامحمدی در نوزدهمین نشست طرح تحول محلات کشور که با حضور نمایندگان دستگاه های ذی ربط در محل وزارت کشور برگزار شد با بیان اینکه اعتیاد بزرگ ترین چالش پیش روی کشور در مناطق حاشیه نشین کشور است؛ گفت: اعتیاد از جمله آسیب های اجتماعی است که حل آن به تنهایی از توان و ظرفیت دولت خارج است.

وی در این خصوص گفت: در حل معضل اعتیاد ضمن توجه به برنامه های کوتاه مدت، بایستی راهبردهای بلندمدت آموزشی و فرهنگی در کشور اتخاذ شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: در حوزه سازماندهی، پیشگیری، درمان، توانبخشی راهبردهای کارآمد و اثربخش در کشور برای حل این چالش بزرگ به کار گرفته شود.

آقامحمدی اضافه کرد: در دنیا تجربه شده است که بهترین روش برای این موضوع به کارگیری ظرفیت های عمومی و سازمان های مردم نهاد است.

وی با بیان اینکه در حل معضل اعتیاد بیشتر به مساله مواد مخدر توجه شده است؛ گفت: در این موضوع ابتدا باید خود فرد مورد مطالعه کارشناسی قرار گیرد و اینکه چه زمینه ها و عواملی باعث سوق دادن جوانان به سمت اعتیاد می شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بسترهای اعتیادزا در کشور شناسایی و مدیریت شود.

آقامحمدی در ادامه صحبت های خود گفت: درمان واقعی معتاد زمانی تحقق می یابد که فرد معتاد به صورت اصولی روان درمانی شود و نباید با صرف مصرف متادون تصور کنیم که فرد درمان یافته است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به این موضوع که نباید قبح اعتیاد و استفاده از مواد مخدر در کشور شکسته شود؛ گفت: در این راستا برنامه های فرهنگی، آموزشی و تربیتی از متولیان این حوزه تولید شود و اعتیاد بیش از گذشته به عنوان یک امر نابهنجار و خلاف عرف نزد افکار عمومی تبیین شود.

وی اضافه کرد: در کنار این امر خانواده ها هم آموزش های لازم را برای تربیت فرزندان خود در قرار نگرفتن در دام اعتیاد ببینند.

آقامحمدی با تصریح این موضوع که با گذشت زمان مواد اعتیاد زا در جهان افزایش یافته است؛ گفت: آموزش و آگاه سازی در این بستر معنا و مفهوم دارد که فرد تصور نکند که فقط با مصرف مواد مخدر معتاد می شود.

وی اضافه کرد: امروزه داروهای جدید اعتیاد زا به شکل های مختلف وجود دارد و با رویکرد فرهنگی و آموزشی اگاهی عمومی را در محلات و مناطق حاشیه نشین کشور نسبت به پیامدهای مخرب این داروها افزایش داد.

آقامحمدی در ادامه گفت: تجربه گویای این واقعیت است که رویکردهای امنیتی و نظامی هم نمی تواند چاره بخش کار در حوزه مدیریت و کنترل اعتیاد باشد و برای همین تغییر رویه و استفاده از روش های فرهنگی و نرم ضروری به نظر می آید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان یادآور شد: در امر آسیب های اجتماعی دستگاههای رسمی و حاکمیتی بیشتر تسهیل گر و زمینه ساز ورود گروههای مردم نهاد و خیرین باشد و این امر در صورت تحقق می تواند به شکل اساسی و معنادار در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی در محلات اثرگذار باشد.