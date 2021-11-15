  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۳:۱۸

مدیر زراعت جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

برداشت سیب زمینی در چهارمحال و بختیاری ۲۵ هزار تن کاهش یافت

برداشت سیب زمینی در چهارمحال و بختیاری ۲۵ هزار تن کاهش یافت

شهرکرد- مدیر زراعت جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از کاهش ۲۵ هزار تنی برداشت سیب زمینی در استان خبر داد.

محسن مهدوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از وزارت جهاد کشاورزی به استان کشت سیب زمینی در پنج هزار و ۳۰ هکتار ابلاغ شده است، اظهار کرد: امسال چهار هزار و ۳۵ هکتار از اراضی چهارمحال و بختیاری زیر کشت سیب زمینی رفته است.

وی با اشاره به تأثیر خشکسالی بر کاهش کشت سیب زمینی در استان، عنوان کرد: امسال ۱۷۵ هزار تن سیب زمینی در چهارمحال و بختیاری برداشت شده است.

مدیر زراعت جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه سال گذشته بیش از ۲۰۰ هزار تن سیب زمینی در استان برداشت شد، گفت: به دلیل خشکسالی برداشت سیب زمینی با کاهش ۲۵ هزار تنی همراه بوده است.

مهدوی میانگین عملکرد هر هکتار را ۴۰ تن عنوان کرد و افزود: بیشترین سطح زیر کشت در شهرستان «بروجن» بوده است.

وی به ارقام سیب زمینی تولید شده در استان اشاره کرد و گفت: «جلی»، «سانتا»، «اریندا» و «بانبا» از جمله ارقام تولید شده در استان است.

کد مطلب 5352360

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها