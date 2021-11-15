برداشت سیب زمینی در چهارمحال و بختیاری ۲۵ هزار تن کاهش یافت

محسن مهدوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از وزارت جهاد کشاورزی به استان کشت سیب زمینی در پنج هزار و ۳۰ هکتار ابلاغ شده است، اظهار کرد: امسال چهار هزار و ۳۵ هکتار از اراضی چهارمحال و بختیاری زیر کشت سیب زمینی رفته است.

وی با اشاره به تأثیر خشکسالی بر کاهش کشت سیب زمینی در استان، عنوان کرد: امسال ۱۷۵ هزار تن سیب زمینی در چهارمحال و بختیاری برداشت شده است.

مدیر زراعت جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه سال گذشته بیش از ۲۰۰ هزار تن سیب زمینی در استان برداشت شد، گفت: به دلیل خشکسالی برداشت سیب زمینی با کاهش ۲۵ هزار تنی همراه بوده است.

مهدوی میانگین عملکرد هر هکتار را ۴۰ تن عنوان کرد و افزود: بیشترین سطح زیر کشت در شهرستان «بروجن» بوده است.

وی به ارقام سیب زمینی تولید شده در استان اشاره کرد و گفت: «جلی»، «سانتا»، «اریندا» و «بانبا» از جمله ارقام تولید شده در استان است.