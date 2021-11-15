تعاونی های صیادی پره مازندران توجیه اقتصادی ندارند

حسن اسحاقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به زیان ده بودن و نداشتن توجیه اقتصادی بسیاری از شرکت‌های تعاونی صیادی، تعدیل این شرکت‌ها را ضروری دانست و گفت: در حال حاضر ۵۴ شرکت تعاونی صید و صیادی در استان فعالیت دارند.

وی با اظهار اینکه تعدیل شرکت‌های صیادی در استان‌های گیلان و گلستان صورت گرفته است، گفت: در صورت عدم تعدیل در مازندران، عاقبت خوبی در انتظار شرکت‌های تعاونی صیادی پره استان نخواهد بود.

وی با بیان اینکه شرایط شرکت‌های تعاونی صیادی بحرانی بوده و برخی توان پرداخت هزینه‌های جاری و حق بیمه کارکنان را ندارند، تخصیص اعتبار لازم برای تعدیل تعاونی‌های صیادی پره را لازم دانست.

اسحاقی کاهش نرخ ۱۰ درصدی بیمه و تعدیل و اقتصادی شدن فعالیت‌های صید و صیادی را از مهمترین خواسته‌های جامعه صیادی بیان کرد و گفت: گرانی ادوات صیادی و صید غیرمجاز از دیگر مشکلات و دغدغه‌ها است.

مدیرکل شیلات مازندران بر لزوم برخورد و مبارزه جدی با صید غیرمجاز دردریا تاکید کرد و گفت: برای بازسازی ذخایر آبزیان در یکسال اخیر بیش از ۳۴ هزار قطعه بچه ماهی آزاد در دریای خزر رها سازی می‌شود.