تعاونی های صیادی پره مازندران توجیه اقتصادی ندارند

حسن اسحاقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به زیان ده بودن و نداشتن توجیه اقتصادی بسیاری از شرکتهای تعاونی صیادی، تعدیل این شرکتها را ضروری دانست و گفت: در حال حاضر ۵۴ شرکت تعاونی صید و صیادی در استان فعالیت دارند.
وی با اظهار اینکه تعدیل شرکتهای صیادی در استانهای گیلان و گلستان صورت گرفته است، گفت: در صورت عدم تعدیل در مازندران، عاقبت خوبی در انتظار شرکتهای تعاونی صیادی پره استان نخواهد بود.
وی با بیان اینکه شرایط شرکتهای تعاونی صیادی بحرانی بوده و برخی توان پرداخت هزینههای جاری و حق بیمه کارکنان را ندارند، تخصیص اعتبار لازم برای تعدیل تعاونیهای صیادی پره را لازم دانست.
اسحاقی کاهش نرخ ۱۰ درصدی بیمه و تعدیل و اقتصادی شدن فعالیتهای صید و صیادی را از مهمترین خواستههای جامعه صیادی بیان کرد و گفت: گرانی ادوات صیادی و صید غیرمجاز از دیگر مشکلات و دغدغهها است.
مدیرکل شیلات مازندران بر لزوم برخورد و مبارزه جدی با صید غیرمجاز دردریا تاکید کرد و گفت: برای بازسازی ذخایر آبزیان در یکسال اخیر بیش از ۳۴ هزار قطعه بچه ماهی آزاد در دریای خزر رها سازی میشود.
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