لزوم اتخاذ راهبرد دفاعی برای مقابله با بحران در مرزهای اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز سه شنبه گفت که استراتژی دفاعی جدید اتحادیه اروپا، باید کشورهای عضو این اتحادیه را برای واکنش به موقعیت‌هایی مانند بحران مهاجرت کنونی در مرزهای اتحادیه اروپا و بلاروس آماده کند.

وی که این سخنان را پس از برگزاری نشست وزرای دفاع اتحادیه اروپا مطرح می‌کرد، گفت: ما باید با تمام ابزارهای ممکن (به بحران‌ها) پاسخ دهیم و جعبه ابزار ترکیبی که در تدابیر اروپا پیشنهاد می‌کنیم، برای رویارویی با این نوع موقعیت‌ها بسیار مناسب خواهد بود.

با اینحال، وی توضیحی در خصوص تدابیر و جعبه ابزار ترکیبی مد نظر خود نداد.

این سخنان بورل در حالی مطرح شده که «ویکتور خرنین»، وزیر دفاع بلاروس امروز طی اظهاراتی اعلام کرد که ناتو با تحرکات خود در عمل آرایش نظامی گرفته است.

به گفته این مقام ارشد بلاروس، بحران پناهجویان از سوی لهستان با هدف سو استفاده و فشار بر بلاروس ایجاد شده است، چون لهستان به دنبال تحریک و کشاندن ما به درگیری خطرناک در پی بحران پناهجویان است.

خرنین در ادامه با دعوت از لهستان برای گفتگو، اما تاکید کرد که لهستان پای میز مذاکره نمی‌آید و پناهجویانی که در مرز ما قرار دارند در تلاش هستند به آلمان برسند.

وزیر دفاع بلاروس با ابراز نگرانی از افزایش شمار و تعداد نیروهای ناتو در مرز کشورش، تاکید کرد که نیروهای ناتو در حال تمرین آرایش نظامی هستند و این موضوع از دید ما پنهان نمی‌ماند.