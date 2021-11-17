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۲۶ آبان ۱۴۰۰، ۹:۱۰

مدیرکل راهداری البرز خبر داد؛

ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج

ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج

کرج - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: ترافیک در آزادراه قزوین – کرج محدوده پل فردیس سنگین گزارش شده است.

علی زندی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان البرز اظهار کرد: ترافیک در محور کرج - چالوس به صورت روان در جریان است.

وی با اشاره به ترافیک سنگین در آزادراه کرج – قزوین محدوده گلشهر بیان کرد: ترافیک در آزادراه قزوین – کرج محدوده پل فردیس نیز سنگین گزارش شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز با اشاره به تردد روان در آزادراه تهران - شمال تصریح کرد: محورهای استان بدون هرگونه مداخلات جوی هستند..

وی با اشاره به ترافیک روان در مسیر رفت و برگشت بین آبیک و طالقان خاطرنشان کرد: در دیگر محورهای استان نیز ترافیک روان است.

کد مطلب 5353842

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