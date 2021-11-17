اینترنت ۳G در ۲۰۲۲ تعطیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیوزویک، کمیسیون فدرال ارتباطات بیانیه‌ای در ماه اکتبر منتشر و به کاربران موبایل‌های نسل سوم اینترنت بی سیم توصیه کرد دستگاه‌هایشان را ارتقا دهند. این هشدار در حالی اعلام شده که اپراتورهای بزرگ موبایل در حال توسعه و گسترش اینترنت ۵G هستند و به زودی دستگاه‌های ۳G منسوخ می‌شوند.

کاربران موبایل‌های قدیمی مانند آیفون ۵ احتمالاً به زودی توانایی ارسال پیام، استفاده از اینترنت یا حتی برقراری تماس صوتی را از دست می‌دهند.

در حقیقت تاریخ انقضای فناوری نسل اینترنت همراه در حال نزدیک شده است و فرایند آن احتمالاً از اوایل ۲۰۲۲ میلادی آغاز می‌شود.

بسیاری از کاربران ۳G از هم اکنون با اختلالاتی در دستگاه‌هایشان روبرو هستند زیرا بسیاری از شرکت‌ها فرایند گذر از این فناوری را آغاز کرده‌اند. در ماه ژانویه ۲۰۲۲ افراد بیشتری با اختلالات روبرو می‌شوند.

از بین اپراتورهای مخابراتی بزرگ، AT&T اعلام کرد شبکه ۳G را در فوریه ۲۰۲۲ میلادی تعطیل می‌کند. ورایزون در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲ و تی موبایل در ۳۱ مارس ۲۰۲۲ میلادی این سرویس را قطع می‌کنند.