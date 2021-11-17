اسماعیل زارعی کوشا استاندار کردستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای هیأت دولت در جلسه امروز خود که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، اسماعیل زارعیکوشا را به عنوان استاندار کردستان معرفی کردند.
وی جوانترین استاندار تاریخ کردستان است و با انتخاب زارعی کوشا که از جوانان نخبه کردستانی است، امیدها برای تشکیل یک تیم مدیریتی جوان و انقلابی برای پیشبرد اهداف و برنامههای دولت در استان زنده شد.
اسماعیل زارعی کوشا متولد سال ۵۷ شهرستان قروه در استان کردستان و پیش از این مسئولیت به عنوان رئیس حوزه وزارتی در وزارتخانه کار، تعاون و رفاه اجتماعی فعالیت داشته است.
مدیر کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، فرماندار شهرستانهای قم، نهاوند و بهار، قائم مقامی در صدا و سیما استانهای خوزستان و همدان از دیگر سوابق کاری این جوان کردستانی است.
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