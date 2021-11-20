  1. استانها
  2. گلستان
۲۹ آبان ۱۴۰۰، ۱۹:۵۲

استاندار گلستان وعده داد

تلاش برای رعایت ۸۵ درصدی پروتکل های بهداشتی در گلستان

تلاش برای رعایت ۸۵ درصدی پروتکل های بهداشتی در گلستان

گرگان- استاندار گلستان با اعلام روند کاهشی شیوع کرونا در گلستان، گفت: تلاش ما ارتقا بیش از ۸۵ درصدی رعایت پروتکل های بهداشتی در سطح استان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری گلستان علی محمد زنگانه در هفتاد و هشتمین جلسه ستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونا ضمن گرامیداشت هفته بسیج اظهار کرد: تا کنون ۸۵ درصد واجدین شرایط در گلستان حداقل یک دز واکسن را دریافت کرده اند.

استاندار گلستان افزود: از ظرفیت رسانه ها، علما، معتمدین و ریش سفیدان تقاضا داریم در ترغیب ۱۵ درصد باقی مانده همکاری لازم را داشته باشند.

وی ادامه داد: برنامه های ترویجی رسانه ای با تلاش های صدا و سیما و فرهنگ و ارشاد اسلامی تاثیر بسزایی در رعایت پروتکل های بهداشتی و تزریق واکسن داشته و باید با شدت بیشتری ادامه یابد.

استاندار گلستان گفت: تشدید نظارت ها در بازار و اماکن عمومی باید ادامه داشته باشد و با متخلفین بر اساس قانون برخورد شود

زنگانه یادآور شد: شهرستان های که میزان واکسیناسیون آنها پایین است باید با همکاری فرمانداری و مرکز بهداشت و با استفاده از راهکارهای مختلف سطح واکسن زدن افزایش دهند تا بتوانیم هرچه زودتر به هدف تعیین شده یعنی رتبه اول واکسیناسیون دست یابیم

وی ادامه داد: در حال حاضر شهرستان های گرگان و علی آباد کتول در وضعیت زرد و باقی شهرستان های استان در وضعیت آبی هستند

استاندار گلستان گفت: تعداد ۱۹۳ بیمار کرونایی در بیمارستان های استان بستری هستند که از این تعداد ۴۴ بیمار در icu بستری و ۱۴ بیمار به دستگاه ونتیلاتور متصل اند و در کل هفته گذشته نیز شاهد چهار فوتی در استان بودیم.

زنگانه خاطر نشان کرد: تا کنون بیش از دو میلیون و ۱۷۴ هزار دُز واکسن در استان تزریق شده که بیش از یک میلیون و ۲۴۳ هزار نفر دُز اول را دریافت کرده اند و بیش از ۹۲۶ هزار شهروند هر دو دُز را تزریق کردند، یعنی ۸۵ درصد دز اول و ۶۴ درصد دو دز را دریافت کرده اند.

لازم به ذکر است در این جلسه دکتر فاضل رئیس دانشگاه علوم پزشکی گزارشی از آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا و واکسیناسیون ارائه کرد و پیرامون آن تبادل نظر و تصمیم گیری صورت گرفت.

کد مطلب 5356591

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه