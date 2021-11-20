تلاش برای رعایت ۸۵ درصدی پروتکل های بهداشتی در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری گلستان علی محمد زنگانه در هفتاد و هشتمین جلسه ستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونا ضمن گرامیداشت هفته بسیج اظهار کرد: تا کنون ۸۵ درصد واجدین شرایط در گلستان حداقل یک دز واکسن را دریافت کرده اند.

استاندار گلستان افزود: از ظرفیت رسانه ها، علما، معتمدین و ریش سفیدان تقاضا داریم در ترغیب ۱۵ درصد باقی مانده همکاری لازم را داشته باشند.

وی ادامه داد: برنامه های ترویجی رسانه ای با تلاش های صدا و سیما و فرهنگ و ارشاد اسلامی تاثیر بسزایی در رعایت پروتکل های بهداشتی و تزریق واکسن داشته و باید با شدت بیشتری ادامه یابد.

استاندار گلستان گفت: تشدید نظارت ها در بازار و اماکن عمومی باید ادامه داشته باشد و با متخلفین بر اساس قانون برخورد شود

زنگانه یادآور شد: شهرستان های که میزان واکسیناسیون آنها پایین است باید با همکاری فرمانداری و مرکز بهداشت و با استفاده از راهکارهای مختلف سطح واکسن زدن افزایش دهند تا بتوانیم هرچه زودتر به هدف تعیین شده یعنی رتبه اول واکسیناسیون دست یابیم

وی ادامه داد: در حال حاضر شهرستان های گرگان و علی آباد کتول در وضعیت زرد و باقی شهرستان های استان در وضعیت آبی هستند

استاندار گلستان گفت: تعداد ۱۹۳ بیمار کرونایی در بیمارستان های استان بستری هستند که از این تعداد ۴۴ بیمار در icu بستری و ۱۴ بیمار به دستگاه ونتیلاتور متصل اند و در کل هفته گذشته نیز شاهد چهار فوتی در استان بودیم.

زنگانه خاطر نشان کرد: تا کنون بیش از دو میلیون و ۱۷۴ هزار دُز واکسن در استان تزریق شده که بیش از یک میلیون و ۲۴۳ هزار نفر دُز اول را دریافت کرده اند و بیش از ۹۲۶ هزار شهروند هر دو دُز را تزریق کردند، یعنی ۸۵ درصد دز اول و ۶۴ درصد دو دز را دریافت کرده اند.

لازم به ذکر است در این جلسه دکتر فاضل رئیس دانشگاه علوم پزشکی گزارشی از آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا و واکسیناسیون ارائه کرد و پیرامون آن تبادل نظر و تصمیم گیری صورت گرفت.