۲٠٠ کیلوگرم ماهی فاسد در بویراحمد معدوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی روئین تن افزود: به منظور ارتقا سطح بهداشت عمومی، حفظ و صیانت از حقوق و سلامت شهروندان، برابر هماهنگی قبلی به عمل آمده با نیروی انتظامی، توسط اکیپ نظارت بر مراکز تولید و عرضه فرآورده‌های خام دامی شهرستان با همکاری نیروی انتظامی مقدار ۲۰۰ کیلوگرم ماهی قزل آلا تاریخ منقضی و فاسد از یکی از مراکز عرضه فرآورده خام دامی شهر یاسوج شناسایی، ضبط و نهایتاً با معدوم سازی و از چرخه مصرف خارج شد.

وی تصریح کرد: اکیپ‌های نظارت بهداشتی این اداره به صورت مستمر بر تولید، توزیع و عرضه تولیدات خام دامی، طیور و آبزیان در تمام طول سال با همکاری سایر نهادها، از جمله دستگاه قضا، مرکز بهداشت، نیروی انتظامی، تعزیرات حکومتی نظارت می‌کند

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بویراحمد از شهروندان خواست به منظور تهیه مایحتاج پروتئینی خود لزوماً فرآورده‌های خام دامی را از مراکز معتبر و تحت نظارت دامپزشکی تهیه و در صورت مشاهده هرگونه تخلفات بهداشتی مراتب را به سامانه ۱۵۱۲ دامپزشکی و ۱۹۱ مرکز بهداشت اطلاع دهند.