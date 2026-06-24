به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم توکل از اجرای طرح تشدید نظارت‌های بهداشتی ویژه ایام تاسوعای حسینی و کشف و معدوم‌سازی ۲۲۸ کیلوگرم فرآورده خام دامی غیرقابل مصرف در شهر یاسوج خبر داد.

وی اظهار کرد: در راستای حفظ سلامت عمومی و تضمین امنیت غذایی شهروندان و عزاداران حسینی، کارشناسان نظارت بر بهداشت عمومی دامپزشکی با اجرای بازرسی‌های ویژه از مراکز عرضه، بسته‌بندی و نگهداری فرآورده‌های خام دامی، نظارت‌های بهداشتی خود را تشدید کردند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بویراحمد افزود: در جریان این بازرسی‌ها که همزمان با ایام تاسوعای حسینی انجام شد، ۲۲۸ کیلوگرم انواع فرآورده‌های خام دامی به دلیل فساد، عدم رعایت موازین بهداشتی و تشخیص غیرقابل مصرف بودن برای انسان، ضبط و از چرخه مصرف خارج شد.

وی تصریح کرد: این فرآورده‌ها پس از طی مراحل قانونی و با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی سازمان دامپزشکی معدوم شدند تا از هرگونه تهدید علیه سلامت عمومی جلوگیری شود.

توکل با تأکید بر اینکه سلامت شهروندان خط قرمز دامپزشکی است، گفت: بازرسان این اداره با جدیت و بدون اغماض با هرگونه تخلفی که سلامت عمومی جامعه را به مخاطره بیندازد برخورد قانونی خواهند کرد.

وی از شهروندان و عزاداران حسینی خواست فرآورده‌های خام دامی مورد نیاز خود را تنها از مراکز مجاز و تحت نظارت دامپزشکی تهیه کرده و هنگام خرید به برچسب مشخصات، تاریخ تولید و تاریخ انقضای محصولات توجه ویژه داشته باشند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بویراحمد همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی، موضوع را از طریق سامانه ارتباطی ۱۵۱۲ دامپزشکی گزارش کنند.