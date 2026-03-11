۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۳۵

کشف و معدوم‌سازی ۲۰۰ کیلوگرم فرآورده خام دامی غیربهداشتی در یاسوج

یاسوج-مدیرکل دامپزشکی کهگیلویه و بویراحمد از کشف و معدوم سازی ۲۰۰ کیلوگرم فرآورده خام دامی غیربهداشتی و تاریخ منقضی در یاسوج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کرم چهارلنگ با اشاره به اجرای طرح‌های نظارتی و پایش مستمر بهداشتی ، کارشناسان واحد نظارت بر بهداشت عمومی اداره دامپزشکی شهرستان بویراحمد در شهر یاسوج گفت: طی این بازرسی ها ۲۰۰ کیلوگرم انواع فرآورده خام دامی غیربهداشتی و تاریخ منقضی از سطح بازار شهر یاسوج کشف و معدوم شد.

وی اظهار کرد: فعالیت های نظارتی دامپزشکی در قالب طرح تشدید نظارت های بهداشتی دامپزشکی تا پایان تعطیلات نوروز ۱۴۰۵ با جدیت ادامه داشته و با متخلفین بهداشتی برخورد قانونی خواهد شد.

مدیرکل دامپزشکی کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: شهروندان می توانند تخلفات حوزه فرآورده های خام دامی را به سامانه ۱۵۱۲ ارتباط مردمی دامپزشکی گزارش کنند.

