ولادیمیر پوتین به پکن سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «ژائو لیجیان» سخنگوی وزارت خارجه چین امروز سه شنبه در نشست خبری اعلام کرد که روسیه و چین از نزدیک با یکدیگر جهت سازماندهی سفر «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه به مراسم افتتاحیه بازی های المپیک زمستانی در پکن، در تماس هستند.

پیشتر و در همین رابطه، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین اعلام کرده بود که از رئیس جمهور روسیه برای شرکت در افتتاحیه المپیک زمستانی پکن، دعوت به عمل آمده است که پس از پذیرش این دعوت، درباره آن اطلاع رسانی خواهد شد.

وی همچنین گفته بود که روسیه و چین سنت خوبی را برای سال‌ها حفظ کرده‌اند تا رویدادهای مهم را با هم جشن بگیرند.

پسکوف ادامه داده بود: در سال ۲۰۱۴، «شی جینپینگ» رئیس جمهور چین به مراسم افتتاحیه بازی های المپیک زمستانی در «سوچی» دعوت شد. این بار او دوست خوب خود، ولادیمیر پوتین را به چین دعوت کرده است تا در مراسم افتتاحیه بازی های المپیک زمستانی در پکن شرکت کند و رئیس جمهور پوتین نیز با خوشحالی این دعوت را پذیرفت.

بازی های المپیک زمستانی در شهر پکن پایتخت چین، از ۴ الی ۲۰ فوریه سال ۲۰۲۲ برگزار خواهد شد.