به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی امین ظهر سه‌شنبه در نشست خبری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پیرامون طرح ضربتی پوشش حداکثری واکسیناسیون با عنوان شهدای سلامت اظهار داشت: روند اپیدمی در کشور همچنان کاهشی است، در حالی که تا چند ماه پیش در راهرو بیمارستان‌ها نیز بیمار بستری بود الان بسیاری از تخت‌ها خالی است.

وی افزود: در اصفهان از بستری هزار و ۵۰۰ بیمار در ماه‌های گذشته به بستری ۷۲۷ نفر و از تعداد بیمار آی سی یو ۴۰۰ نفر به ۱۴۵ نفر رسیده‌ایم، همچنین در تعداد مرگ و میر با روند ثابت با شیب منفی کند روبه‌رو هستیم که مرگ روزانه ۹ نفر را به همراه دارد.

رئیس مرکز بهداشت اصفهان در خصوص پوشش واکسیناسیون در گروه‌های سنی تصریح کرد: از جمعیت بالای ۱۲ سال ۷۷ درصد دوز اول و ۶۲ درصد دوز دوم و از جمعیت ۱۲ تا ۱۸ سال که عمدتاً جمعیت دانش آموزی را شامل می‌شود ۷۲ درصد دوز اول و ۴۹ درصد دوز دوم را دریافت کرده‌اند که با توجه به آغاز آن از مهرماه روند بسیار خوبی تلقی می‌شود.

هدف رشد ۸ درصدی واکسیناسیون

وی در خصوص اجرای طرح واکسیناسیون شهدای سلامت گفت: مهم‌ترین خصوصیت این طرح پیگیری فعال برای تزریق واکسن است و هدف رساندن پوشش واکسن از ۷۷ درصد به ۸۵ درصد تا ۲۰ آذر ماه است که عملی شدن آن نقش مهمی در ایمنی جمعی دارد.

امین تاکید کرد: تا امروز تمام افرادی که تمایل به تزریق واکسن داشتند آن را دریافت کردند و هدف این طرح تزریق واکسن به افرادی است که تا کنون به هر دلیل تمایلی به زدن واکنش نداشتند و عمده گروه‌های هدف آن شامل، گروه‌های دانش آموزان، اصناف و صنایع هستند.

وی ادامه داد: ۲۵۰ هزار واکسن به افراد غیر ایرانی در اصفهان تزریق شده که شامل افراد دارای کارت و بدون کارت واکسن بوده که آمار خوبی تلقی می‌شود اما با اضافه شدن جمعیت مهاجران کمی این روند سخت شده است.

رئیس مرکز بهداشت اصفهان اضافه کرد: تا قبل از این طرح واکسن در پایگاه‌های جمعی انجام می‌شد اما در این طرح برای پوشش بیشتر و دسترسی بیشتر مردم

به غیر این مراکز ۱۲۲ مرکز موقت که ۴۲ مرکز آن در اصفهان است که در نوبت بعد از ظهر کار می‌کنند.

واکسن در منزل برای توان خواهان

وی ابراز داشت: ۱۵ اتوبوس سیار تزریق واکسن به اتوبوس‌های قبلی اضافه شد که هفت اتوبوس آن در اصفهان مستقر شده است که این نوع واکسیناسیون آمار خوبی را به خود اختصاص داده است.

امین با بیان اینکه واکسن در منزل برای افراد بدون توانایی حرکتی در خانه انجام می‌شود، اضافه کرد: در اصفهان ۱۳۱ کد کاربری برای سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و خصوصی برای پیگیری تزریق واکسن ایجاد شده است.