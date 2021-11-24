سند توسعه فضای مطلوب نظام سکونتگاهی سرزمین ایران منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، متن کامل سند توسعه فضایی مطلوب نظام سکونتگاهی سرزمین ایران به همت گروه پژوهشی آمایش سرزمین، توسعه و توازن منطقهای، مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری در قالب ۸۹ صفحه در اختیار خبرنگار مهر قرار گرفت.
در بخشی از این سند برای نخستین بار مفاهیمی همچون توسعه فضایی چندسطحی- چندمرکزی- چندعملکردی مورد بررسی مفهومی قرار گرفته است.
لازم به ذکر است سند ملی آمایش سرزمین سرانجام پس از گذشت چهار دهه از آغاز انقلاب اسلامی، اسفند ماه سال ۱۳۹۹ در شورایعالی آمایش سرزمین به تصویب رسید. این سند بیانگر تصویری مطلوب از توسعه فضایی و جهتگیری اصلی و بلندمدت سرزمین است که مجموعه کنشگران توسعه میخواهند با مشارکت یکدیگر و بهکارگیری قابلیتها، ظرفیتها و مزیتهای سرزمینی، در افق ۱۴۲۴ به آن دست یابند.
متن کامل این سند را (اینجا) بخوانید.
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