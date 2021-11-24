۴۰ درصد مردم رفسنجان و انار دوز دوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اسماعیلی ندیمی ظهر چهارشنبه در آئین تکریم و معارفه رؤسای سابق و فعلی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان با اشاره به ۹ سال مدیریت خود بر دانشگاه، اظهار داشت: در این چند سال با بحران‌های متعددی روبرو شدیم، بحران آنفلوآنزا و کرونا و طرح تحول سلامت و.. که بسیار سخت گذشت.

وی بیان کرد: تأسیس دانشکده بهداشت در سال ۹۴ و استقلال دانشکده پیراپزشکی، افتتاح مرکزهای مهارت‌های بالینی و آزمون الکترونیکی و مرکز مطالعات کوهورت از جمله اقداماتی بود که انجام دادیم.

وی ادامه داد: مرکز کوهورت انجام مطالعات ۲۳ هزار نفر را به مدت ده سال تحت پوشش خواهد داد که یکی از معتبرترین مراکز کوهورت کشور است.

اسماعیلی ندیمی با بیان اینکه رفسنجان اولین شهر عاری از هپاتیت در دو سال اخیر بوده است از اخذ بودجه برای مرکز رشد فناوری سلامت در سال ۱۴۰۰ خبر داد و افزود: چهار پروژه در بیمارستان علی‌بن ابیطالب (ع) رفسنجان در حال احداث است تا مشکلات حاد در بخش درمان مرتفع شود که باید در دوره جدید مدیریت به طور جدی پیگیری شوند و در این مدت تعداد تخت‌های بیمارستان هم افزایش داشته است.

رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان تصریح کرد: در این سال‌ها تعداد دانشجویان در رشته‌های دندانپزشکی و پزشکی افزایش چشمگیری داشته است و رشته‌های کارشناسی ارشد از ۴ به ۱۱ رشته افزایش یافته است.

اسماعیلی ندیمی عنوان کرد: مجموع کمک‌های مردمی در این مدت ۷۸ میلیارد تومان بوده است که مردم و خیران رفسنجان در دوران کرونا بسیار به بخش درمان کمک کردند که همه را یاد دوران جنگ انداختند.

وی در ادامه با بیان اینکه تنها راه پیشگیری از کرونا در حال حاضر واکسیناسیون است، بیان کرد: بیش از ۷۰ درصد مردم رفسنجان و انار دوز اول و بیش از ۴۰ درصد دوز دوم واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند.

رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان همچنین با بیان خاطرات تلخ دوران مدیریتش گفت: مرگ مادر باردار یکی از اتفاقات تلخ بود که تا یک ماه خواب نداشتم و همچنین مرگ جوانی که بر اثر قصور پزشکی چند هفته پیش رخ داد.