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۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۳:۰۴

نماینده دفتر آیت الله سیستانی از موسسه مهد قرآن بازدید کرد

نماینده دفتر آیت الله سیستانی از موسسه مهد قرآن بازدید کرد

حجت الاسلام روحانی نماینده دفتر حضرت آیت الله سیستانی در تهران از مؤسسه کشوری مهد قرآن بازدید کرد.در این بازدید افرادی از هیأت علمی مؤسسه مهد قرآن همچون سید مهدی سیف حضور داشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه کشوری مهد قرآن، حجت الاسلام والمسلمین روحانی نماینده دفتر حضرت آیت الله سیستانی در تهران از مؤسسه کشوری مهد قرآن بازدید کرد.

در این بازدید افرادی از هیأت علمی مؤسسه مهد قرآن همچون سید مهدی سیف عضو هیأت علمی مهد قرآن حضور داشتند.

سید محمود چاوشی مدیرعامل مؤسسه گزارشی از فعالیت‌های آموزش جامع قرآن با محوریت حفظ و مفاهیم برای تمامی مقاطع سنی و تحصیلی توسط شعب و کانون‌های مهد قرآن سراسر کشور ارائه کرد و افزود طی ۲۹ سال فعالیت آموزشی، پژوهشی این مؤسسه در ۲۴ استان کشور، صدها هزار قرآن آموز تحت آموزش قرار گرفته اند و شکوفایی قریب به چهار هزار حافظ کل قرآن از افتخارات این مؤسسه قرآنی می‌باشد.

کد مطلب 5360572

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