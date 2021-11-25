مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، در حکم جواد اوجی خطاب به شاه‌میرزایی آمده است: «نظر به مراتب تعهد، تخصص و سوابق ارزشمند جنابعالی، به استناد ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت (مصوب سال ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی) و به پیشنهاد اعضای هیئت‌مدیره محترم شرکت ملی صنایع پتروشیمی، به موجب این حکم به سمت معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب می‌شوید. انتظار می‌رود با استعانت از خداوند متعال و با بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌ها، اقدامات لازم و مؤثر در راستای تحقق اهدافی از جمله مواردی به شرح ذیل، در دستور کار قرار گیرد:

- پیگیری ویژه به منظور تحول و پیشرفت همه‌جانبه صنعت پتروشیمی با اولویت استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود و با هدف خلق ارزش و اقتدارآفرینی در گام دوم انقلاب اسلامی.

- اقدامات مؤثر در راستای توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی با رویکرد تأمین نیاز داخلی و تاب‌آوری اقتصاد و تحقق اقتصاد مقاومتی.

- تلاش برای بهینه‌سازی و بازآرایی ساختار و تقویت زیرساخت‌های پتروشیمی کشور با رویکرد افزایش نقش تنظیم‌گری.

- اهتمام ویژه برای متمرکز نمودن راهبردهای پتروشیمی در مواردی از جمله افزایش تأمین مالی با اولویت مشارکت مردمی در سرمایه‌گذاری، توسعه صنایع تکمیلی و پایین‌دستی و همچنین اشتغال‌زایی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و بومی‌سازی و توسعه فناوری تجهیزات و کالاهای راهبردی صنعت پتروشیمی.

- تدوین و پیگیری تصویب قوانین به منظور ایجاد جذابیت برای تشویق سرمایه‌گذاری در حوزه‌های کلیدی.

- برنامه‌ریزی و ایجاد مکانیسم‌های مورد نیاز برای تأمین و تضمین امنیت خوراک و عرضه محصولات.

- ایجاد بسترهای شفافیت فرآیندها و شناخت گلوگاه‌های فسادخیز و شناسایی و بکارگیری نیروهای توانمند، متعهد و کارآمد بر اساس اصل شایسته‌سالاری و جانشین‌پروری.

قدردانی اوجی از محمدی

وزیر نفت در متن جداگانه‌ای، از بهزاد محمدی، مدیرعامل پیشین شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز قدردانی کرد و خطاب به وی نوشت: «بدین‌وسیله مراتب سپاس خود را از تلاش جنابعالی در مسئولیت قبلی به عنوان معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام داشته و توفیق روزافزون شما را در تمامی عرصه‌ها از خداوند متعال خواستارم.»

لازم به ذکر است شاه‌میرزایی دانش‌آموخته دانشگاه صنعت نفت است و در کارنامه وی مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت نفت ثبت شده است.