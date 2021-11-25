  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۲:۵۲

صبح امروز رخ داد؛

۱۱ کشته در آتش سوزی معدن زغال سنگ در روسیه

۱۱ کشته در آتش سوزی معدن زغال سنگ در روسیه

رسانه های محلی اعلام کردند که در اثر وقوع حادثه آتش سوزی در یک معدن زغال سنگ در ناحیه «کازباس» دراستان «کمروو» در مرکز روسیه، دست کم ۱۱ تن کشته شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، مقامات محلی «کازباس» در روسیه اعلام کردند که تعداد ۱۱ معدنچی بر اثر وقوع آتش سوزی در معدن زغال سنگ در این منطقه جان خود را از دست دادند.

همچنین ۴۹ نفر دیگر از معدنچیان همچنان در معدن گیر افتاده اند. پیشتر تعداد کشته های این حادثه ۶ تن و مجروحین نیز حود ۴۰ نفر اعلام شده بود.

حادثه مذکور در حدود ساعت ۸:۳۰ (به وقت محلی) صبح امروز در شهرکی در منطقه «بلوو» (Belovo) رخ داد. در لحظه وقوع حادثه ۲۸۵ نفر در زیر زمین بودند که بیشتر آنها به سطح زمین منتقل شدند.

مابقی افراد به جای مانده، ظاهرا در دو مسیر زیر زمینی مجزا قرار دارند و هیچ گونه امکان ارتباطی با آنها وجود ندارد.

عملیات جستجو و نجات همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 5360584

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه