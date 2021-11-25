۱۱ کشته در آتش سوزی معدن زغال سنگ در روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، مقامات محلی «کازباس» در روسیه اعلام کردند که تعداد ۱۱ معدنچی بر اثر وقوع آتش سوزی در معدن زغال سنگ در این منطقه جان خود را از دست دادند.

همچنین ۴۹ نفر دیگر از معدنچیان همچنان در معدن گیر افتاده اند. پیشتر تعداد کشته های این حادثه ۶ تن و مجروحین نیز حود ۴۰ نفر اعلام شده بود.

حادثه مذکور در حدود ساعت ۸:۳۰ (به وقت محلی) صبح امروز در شهرکی در منطقه «بلوو» (Belovo) رخ داد. در لحظه وقوع حادثه ۲۸۵ نفر در زیر زمین بودند که بیشتر آنها به سطح زمین منتقل شدند.

مابقی افراد به جای مانده، ظاهرا در دو مسیر زیر زمینی مجزا قرار دارند و هیچ گونه امکان ارتباطی با آنها وجود ندارد.

عملیات جستجو و نجات همچنان ادامه دارد.