به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور امروز (پنجشنبه) از طریق ویدئوکنفرانس در بیستمین نشست شورای نخست وزیران سازمان همکاری شانگ‌های سخنرانی و مواضع جمهوری اسلامی ایران را در زمینه‌های مختلف تشریح خواهد کرد.

همچنین وزیر امور خارجه کشورمان نیز در این نشست حضور دارد.

سازمان همکاری شانگ‌های سازمانی میان‌دولتی است که در سال ۲۰۰۱ توسط کشورهای چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان برای همکاری‌های چندجانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی پایه‌گذاری شد و پس از آن در سال‌های بعد، ایران، مغولستان، پاکستان، هند، افغانستان و بلاروس به عنوان اعضای ناظر به این سازمان پیوستند.

همزمان با سفر سید ابراهیم رئیسی رییس جمهور کشورمان به تاجیکستان و شرکت در بیست و یکمین اجلاس سران سازمان همکاری شانگ‌های در شهریور ماه، اعضای اصلی این سازمان با عضویت جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو اصلی موافقت کردند و هم اکنون فرایند عضویت کامل ایران در این سازمان در حال انجام است.