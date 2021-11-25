کشف ۱۳ کیلو ماده مخدر گل حین معامله

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جلیل موقوفه‌ای در تشریح این خبر گفت: ساعت ۱۲:۳۰، سوم آذرماه، عوامل عملیات کلانتری ۱۳۴ شهرک قدس در حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به ۲ دستگاه خودرو ۴۰۵ و ۲۰۶ با شماره پلاک‌های یکی از استان‌های غربی کشور که به صورت مشکوک در کنار خیابان پارک کرده بودند مشکوک و برای بررسی به خودروهای مذکور مراجعه می‌کنند.

وی افزود: در ابتدا مأموران با توجه به تجربیات گذشته به جهت امکان فرار در جلوی هر دو خودرو پارک کرده و مسیر را مسدود می‌کنند و برای بررسی به خودروها مراجعه می‌کنند.

موقوفه‌ای ادامه داد: در خودرو ۴۰۵ دو سرنشین و در خودرو ۲۰۶ یک سرنشین داشت که به محض روئیت مأموران راننده خودرو ۲۰۶ از محل متواری می‌شود و باقی سرنشینان دستگیر می‌شوند؛ مأموران پس از هماهنگی با مقام قضائی نسبت به بازرسی هر خودرو اقدام می‌کنند.

این مقام انتظامی ادامه داد: در بازرسی خودروها از قسمت صندوق عقب خودرو ۴۰۵ تعداد دو بسته نایلکس آبی رنگ که به صورت ماهرانه‌ای بسته بندی شده بود و حاوی مواد مخدر از نوع گل (گراس) به مقدار ۹ کیلوگرم کشف و در بازرسی از خودرو ۲۰۶ در قسمت صندوق عقب تعداد ۳ بسته نایلکس مشکی رنگ حاوی مواد مخدر از نوع گل به مقدار ۴ کیلو گرم کشف و جمعاً ۱۳ کیلوگرم مواد مخدر کشف می‌شود.

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت گفت: افراد دستگیر شده اهل و ساکن یکی از استان‌های غربی کشور بودند که جهت تحویل مواد مخدر در شهر تهران در موقعیت مذکور توقف کرده و قرار ملاقات و تحویل مواد داشتند.

رئیس پلیس پیشگیری تهران بیان کرد: متهمین که دارای سابقه کشف مواد و زندان رفتن هم بودند در بازجویی‌های به عمل آمده در کلانتری به جرم خود اعتراف کردند.