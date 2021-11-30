شعار هفته پرستار؛ تأمین حقوق مردم، رفع موانع خدمتی، ارتقای سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، بر مبنای تقویم ملی ایران ۱۹ آذر امسال همزمان با ولادت حضرت زینب (س) روز پرستار است.

بر این اساس با همکاری وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستاری، ۱۷ تا ۲۳ آذر به عنوان هفته پرستار تعیین و روزهای این هفته نامگذاری شده است.

شعار هفته پرستار امسال «تأمین حقوق مردم، رفع موانع خدمتی، ارتقای سلامت جامعه» انتخاب شد.

بر این اساس، چهارشنبه ۱۷ آذر روز پرستاری؛ بصیرت حرفه‌ای، تجدید میثاق با امام و رهبری؛ پنجشنبه ۱۸ آذر؛ روز حقوق مردم، پرستاری جامعه نگر؛ جمعه ۱۹ آذر؛ روز جهاد معنویت، شهدای مدافع سلامت؛ شنبه ۲۰ آذر؛ روز پرستاری؛ کرامت حرفه‌ای؛ یکشنبه ۲۱ آذر؛ روز مردم، پرستاری، مسئولین؛ دوشنبه ۲۲ آذر؛ پرستاری؛ یک قرن خدمات علمی و سه شنبه ۲۳ آذر؛ روز پرستاری؛ تندرستی و نشاط اجتماعی نامگذاری شده است.