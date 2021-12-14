سازمان ملل نسبت به شروع جنگ خیابانی در مارب هشدار داد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، هانس گروندبرگ، نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن روز سه شنبه نسبت به خطرات جنگ خیابانی در شهر مارب در شمال یمن هشدار داد. این اظهارات گروندبرگ در جریان نشست ماهانه شورای امنیت سازمان ملل متحد که به یمن اختصاص داشت بیان شد.

گروندنبرگ هم چنین گفت که آغاز جنگ خیابانی در مارب عواقب بدی برای غیرنظامیان خواهد داشت. وی خاطر نشان کرد که درگیری‌ها در سراسر یمن و به ویژه شهرهای مجاور مارب که حوثی ها (انصارالله) برای کنترل بر آنها و منابع نفتی اش تلاش می‌کنند، افزایش یافته است.

از ابتدای فوریه سال ۲۰۲۱ نبرد بین ارتش یمن و انصارالله در استان نفت خیز مأرب تشدید شده است. کنترل شهر مارب از اهمیت سیاسی، نظامی و اقتصادی زیادی در درگیری در یمن برخوردار است، زیرا در این شهر میادین نفتی و پالایشگاه و هم چنین نیروگاه گازی و برقی به ظرفیت ۳۴۱ مگاوات وجود دارد.

انصارالله یمن شهر مارب را از سه محور محاصره کرده است. در صورت آزادی این شهر ائتلاف سعودی یک گام به تسلیم شدن نهایی در یمن نزدیک می‌شود. البته هر زمان که ارتش و کمیته‌های مردمی یمن به پیروزی جدیدی دست پیدا می‌کنند نهادهای بین المللی حامی ائتلاف سعودی مانند سازمان ملل نسبت به جان غیر نظامیان ابراز نگرانی می‌کنند.