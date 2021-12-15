مشارکت نظامی رژیم صهیونیستی در جنگ یمن

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست در گزارشی به بررسی مشارکت کشورهای مختلف در جنگ یمن و کشته شدن هزاران غیر نظامی پرداخت.

این روزنامه در سرمقاله خود نوشت که اسرائیل شریک اصلی ائتلاف سعودی در جنگ یمن از سال ٢٠١٥ بوده است.

واشنگتن پست با اشاره به اینکه مشارکت اسرائیل در این جنگ صریح و علنی است گفت: اسرائیل با ٤٢ خلبان و نظامی در چند عملیات در یمن شرکت کرده است.

این روزنامه ادامه داد: نقش اسرائیل در جنگ یمن از طریق کمک نظامی به مخالفان صنعا به دلیل تداوم حضور در تنگه باب المندب برجسته بوده است.

این روزنامه در پایان تاکید کرد که تل آویو با اعزام ٧٠ کارشناس نظامی، فنی و کارشناس رادار در مدیریت اتاق عملیات این جنگ در بندر المخا نقش آفرینی می‌کند.

عربستان بدون کمک کشورهای غربی توان ادامه دادن جنگ یمن به مدت ۷ سال را نداشت. هر چند با این وجود ریاض در جبهه‌های گوناگون متحمل شکست‌های سنگین شده است و نقاط مختلف عربستان بارها توسط پهپادها و موشک‌های انصارالله مورد هدف قرار گرفته‌اند. با این حال در مورد حضور رژیم صهیونیستی در جنگ یمن اسناد و مدارک متنوعی منتشر شده است. اما گزارش واشنگتن پست در این مورد به نوعی یکی از مهم‌ترین افشاگری‌ها در مورد حضور اسرائیل در جنگ یمن به شمار می‌رود.