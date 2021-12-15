به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، ششمین کنفرانس علمی بین‌المللی روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران و گرجستان روز جمعه ۲۶ آذر با همکاری مشترک دانشگاه بین‌المللی قفقاز گرجستان و رایزنی فرهنگی ایران در تفلیس در بستر فضای مجازی از طریق نرم افزار zoom برگزار می‌شود.

این‌کنفرانس ساعت ۱۰:۳۰ صبح به وقت گرجستان و ساعت ۱۰ صبح به وقت ایران با سخنرانی کاخابر کورزایا، رئیس دانشگاه بین‌المللی قفقاز و احمدعلی مهری اردستانی، رایزن فرهنگی ایران افتتاح خواهد شد.

در این‌کنفرانس بین‌المللی تعداد ۳۵ نفر از اساتید دانشگاه، نویسندگان، محققین و شخصیت‌هایی از کشورهای جمهوری اسلامی ایران و گرجستان چکیده مقالات علمی خود را در موضوعات مختلف و در سه بخش «سیاست و امنیت»، «اقتصاد» و «فرهنگ و تاریخ» مطابق برنامه اعلام شده در دو نوبت صبح و عصر ارائه می‌کنند.

همچنین، در این کنفرانس ۲۱ نفر از اساتید دانشگاهی و محققان گرجی و ۱۴ نفر از اساتید دانشگاهی و مراکز علمی ایران شامل دانشگاه تهران، دانشگاه اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه مازندران، دانشگاه گیلان، مؤسسه آینده پژوهی جهان اسلام و مؤسسه مطالعات قفقاز ایران مقاله خود را بیان خواهند کرد.