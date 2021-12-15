رابط سازمان اوج در استان مرکزی معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان اوج، با توجه به اهمیت گسترش انتشار تولیدات رسانه‌ای و همچنین ارتباط گیری هرچه بهتر هنرمندان استان مرکزی با سازمان هنری و رسانه‌ای اوج، محمدرضا حاج محمدحسینی به عنوان رابط جدید سازمان هنری رسانه‌ای اوج در استان مرکزی معرفی شد.

سازمان هنری رسانه‌ای اوج در تلاش است تا با استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری در استان‌ها و همکاری رابطین فعال خود، اقدام به رصد، شناسایی و شتاب‌دهی استعدادها در حوزه فرهنگ و هنر کند.

حاج محمدحسینی در سوابق خود تهیه کنندگی، نویسندگی و کارگردانی فیلم‌های داستانی، مستند و نماهنگ و همچنین همکاری با سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف چون شبکه افق، شبکه مستند، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان اوج، حوزه هنری انقلاب اسلامی، شبکه آفتاب، ستاد عالی کانون‌های مساجد و… را اشاره کرد. از جمله آثار وی می‌توان به مستند نان گزیده‌های ۱و۲، مستند مریم بانو، داستانی برزخ، مستند گل آلود، مستند درمانراه، مستند آتش در اختیار، داستانی بی مبالات، نماهنگ کلید لبخند، مستند فتح دنیا، مستند دیار امیر و… اشاره کرد که برخی از آنها در جشنواره‌هایی چون عمار و سینمای جوان، جشنواره حوزه هنری و… دارای رتبه‌های مختلف و جایزه ویژه هیئت داوران شده اند.