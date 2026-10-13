ورود ۲۱۷ هزار پرونده به دستگاه قضایی کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جباری، عصر سه شنبه در آیین تجلیل از قضات و کارکنان اداری نمونه کشوری دادگستری استان، کمبود نیروی انسانی را از چالش‌های مهم این مجموعه دانست و اظهار کرد: استان کردستان دارای ۱۶ حوزه قضایی است که ۱۰ حوزه در شهرستان‌ها و ۶ حوزه در بخش‌های استان قرار دارند.

وی با اشاره به وضعیت نیروی انسانی دادگستری استان افزود: میزان نیروی انسانی فعال در کادر قضایی ۵۰ درصد و در کادر اداری ۵۶ درصد است.

ورود ۲۱۷ هزار پرونده به دادگستری کردستان

رئیس کل دادگستری کردستان با تشریح آمار عملکرد قضایی استان در نیمه نخست سال جاری بیان کرد: در این مدت ۲۱۷ هزار پرونده وارد دادگستری استان شده و ۲۱۳ هزار پرونده نیز مختومه شده است.

جباری ادامه داد: در شوراهای حل اختلاف استان نیز طی همین مدت ۲۵ هزار پرونده وارد شده و ۲۶ هزار و ۶۷۱ پرونده مختومه شده است.

وی با اشاره به ظرفیت مشارکت‌های مردمی در حل اختلافات اظهار کرد: میزان صلح و سازش در پرونده‌های قضایی استان ۳۰ درصد است و تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت‌های مردمی، این نرخ را افزایش دهیم.

تأکید بر اصلاح قوانین مرتبط با حقوق عامه

رئیس کل دادگستری کردستان در بخش دیگری از سخنان خود، صیانت از حقوق عامه و بیت‌المال را از عوامل مؤثر در جلب اعتماد عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی دانست و خواستار پیگیری اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، ماده ۲۷ قانون مرتبط با اراضی و جهاد کشاورزی و ماده ۲۱ قانون معادن شد.

جباری با اشاره به مصوبه جذب ۱۰۰ قاضی در سفر استانی سال ۱۴۰۲ رئیس قوه قضاییه به کردستان خاطرنشان کرد: این مصوبه تاکنون محقق نشده است و اجرای آن می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات دستگاه قضایی استان را برطرف کند.