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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹

صدای کودکان باید در برنامه‌ریزی شهری شنیده شود

صدای کودکان باید در برنامه‌ریزی شهری شنیده شود

قزوین- معاون شهردار قزوین با تأکید بر ضرورت توجه به خواسته‌ها و دغدغه‌های کودکان گفت: مشارکت این گروه از شهروندان در برنامه‌های شهری، گامی مؤثر در تحقق شهر دوستدار کودک است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل اکبری بعد از ظهر سه شنبه هم‌زمان با هفته ملی کودک در دیدار با جمعی از کودکان نخبه و برگزیده در حوزه‌های علمی، ادبی و قرآنی، بر ضرورت شنیدن دیدگاه‌های کودکان و فراهم‌کردن زمینه مشارکت آنان در فعالیت‌های شهری و فرهنگی تأکید کرد.

به گزارش دبیرخانه شهر دوستدار کودک شهرداری قزوین، اکبری در این دیدار اظهار کرد: کودکان سرمایه‌های ارزشمند جامعه و آینده‌سازان کشور هستند و توجه به حقوق، نیازها و خواسته‌های آنان باید در اولویت برنامه‌ریزی‌های فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد.

وی افزود: هفته ملی کودک فرصت مناسبی برای نزدیک‌تر شدن به دنیای کودکان و آشنایی با دغدغه‌ها، انتظارات و ایده‌های آنان است. باید فضایی فراهم شود تا کودکان بتوانند دیدگاه‌های خود را آزادانه بیان کنند و اطمینان داشته باشند که نظرات و پیشنهادهایشان شنیده می‌شود و مورد توجه قرار می‌گیرد.

معاون شهردار قزوین با تأکید بر اینکه توجه به کودکان نباید به برنامه‌های مناسبتی محدود شود، تصریح کرد: نیازها و خواسته‌های این گروه باید در برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، هنری و ورزشی مورد توجه قرار گیرد و زمینه حضور آنان در فعالیت‌های متناسب با سن و توانایی‌هایشان فراهم شود.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین همچنین ایجاد فضاهای امن، شاد و متناسب با نیازهای کودکان را ضروری دانست و گفت: حمایت از استعدادها و خلاقیت‌های کودکان، فراهم‌کردن فرصت‌های برابر برای فعالیت‌های فرهنگی، هنری و ورزشی و توجه به نیازهای آنان در محیط‌های شهری، از موضوعات مهم در مسیر تحقق اهداف شهر دوستدار کودک است.

اکبری در پایان، گفت‌وگو با کودکان و توجه به پیشنهادهای آنان را فرصتی برای شناخت بهتر نیازهای نسل آینده دانست و بر ضرورت همکاری خانواده‌ها، نهادهای فرهنگی و مدیریت شهری برای ارتقای کیفیت زندگی کودکان تأکید کرد.


کد مطلب 6976963

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