به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل اکبری بعد از ظهر سه شنبه هم‌زمان با هفته ملی کودک در دیدار با جمعی از کودکان نخبه و برگزیده در حوزه‌های علمی، ادبی و قرآنی، بر ضرورت شنیدن دیدگاه‌های کودکان و فراهم‌کردن زمینه مشارکت آنان در فعالیت‌های شهری و فرهنگی تأکید کرد.

به گزارش دبیرخانه شهر دوستدار کودک شهرداری قزوین، اکبری در این دیدار اظهار کرد: کودکان سرمایه‌های ارزشمند جامعه و آینده‌سازان کشور هستند و توجه به حقوق، نیازها و خواسته‌های آنان باید در اولویت برنامه‌ریزی‌های فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد.

وی افزود: هفته ملی کودک فرصت مناسبی برای نزدیک‌تر شدن به دنیای کودکان و آشنایی با دغدغه‌ها، انتظارات و ایده‌های آنان است. باید فضایی فراهم شود تا کودکان بتوانند دیدگاه‌های خود را آزادانه بیان کنند و اطمینان داشته باشند که نظرات و پیشنهادهایشان شنیده می‌شود و مورد توجه قرار می‌گیرد.

معاون شهردار قزوین با تأکید بر اینکه توجه به کودکان نباید به برنامه‌های مناسبتی محدود شود، تصریح کرد: نیازها و خواسته‌های این گروه باید در برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، هنری و ورزشی مورد توجه قرار گیرد و زمینه حضور آنان در فعالیت‌های متناسب با سن و توانایی‌هایشان فراهم شود.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین همچنین ایجاد فضاهای امن، شاد و متناسب با نیازهای کودکان را ضروری دانست و گفت: حمایت از استعدادها و خلاقیت‌های کودکان، فراهم‌کردن فرصت‌های برابر برای فعالیت‌های فرهنگی، هنری و ورزشی و توجه به نیازهای آنان در محیط‌های شهری، از موضوعات مهم در مسیر تحقق اهداف شهر دوستدار کودک است.

اکبری در پایان، گفت‌وگو با کودکان و توجه به پیشنهادهای آنان را فرصتی برای شناخت بهتر نیازهای نسل آینده دانست و بر ضرورت همکاری خانواده‌ها، نهادهای فرهنگی و مدیریت شهری برای ارتقای کیفیت زندگی کودکان تأکید کرد.



