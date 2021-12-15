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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۲:۰۷

برای دومین بار صورت گرفت؛

یک ناشر ایرانی در جمع هیات اجرایی شورای موسیقی یونسکو

یک ناشر ایرانی در جمع هیات اجرایی شورای موسیقی یونسکو

یکی از ناشران و پژوهشگران موسیقی کشورمان با حضور در سی و نهمین دوره مجمع شورای بین‌المللی موسیقی یونسکو برای دومین بار به عنوان یکی از اعضای هیات اجرایی این مجموعه انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و نهمین دوره مجمع عمومی شورای بین‌المللی موسیقی یونسکو از ۲۵ نوامبر تا ۸ دسامبر برگزار و رییس و اعضای هیات مدیره اجرایی جدید، تعیین شدند. در این دوره، آلفونس کارابودا، رییس اتحادیه آهنگسازان اروپا به‌عنوان رییس این شورا برای دو سال آینده انتخاب شد.

اردوان جعفریان، پژوهشگر و ناشر ایرانی نیز که نامزد مجمع صنفی تهیه‌کنندگان آثار شنیداری در این انتخابات بود، برای دومین بار به عنوان یکی از اعضای اصلی هیات مدیره اجرایی برای دو سال آینده، انتخاب و به این شورا راه یافت. سایر اعضا نیز از کشورهای بلژیک، فرانسه، آمریکا، ایرلند، کامرون، نروژ و لبنان انتخاب شدند.

شورای بین‌المللی موسیقی یونسکو در سال ۱۹۴۹ پایه گذاری و دارای بیش از ۱۷۷ عضو از ۱۵۰ کشور است. عمده فعالیت این شورا در حوزه تصویب راهکارهای حمایتی حقوقی در حوزه موسیقی و توسعه حقوق اساسی موسیقی در سطح دولت‌ها، سازمان‌های قانون گذار و فعالان جهانی موسیقی است و به عنوان بدنه مشورتی سازمان یونسکو فعالیت و مقر آن در ساختمان اصلی یونسکو در پاریس است.

کد مطلب 5376084
علیرضا سعیدی

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