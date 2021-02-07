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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۹:۴۲

امضای تفاهم همکاری جشنواره موسیقی فجر و فستیوال موسیقی بارسلون

امضای تفاهم همکاری جشنواره موسیقی فجر و فستیوال موسیقی بارسلون

مدیر بخش بین الملل سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر از امضای تفاهم نامه این رویداد با فستیوال موسیقی بارسلون اسپانیا برای همکاری های دو طرفه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر، اردوان جعفریان مدیر بخش بین‌الملل سی‌ و ششمین جشنواره موسیقی فجر گفت: طی رایزنی که برای دعوت از هنرمندان خارجی برای حضور در بخش بین‌الملل سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر داشتیم، با فستیوال موسیقی بارسلون که یکی از فستیوال‌های شناخته شده در اسپانیا است تفاهمی را امضا کردیم که بر اساس آن دو طرف در طول سال هنرمندان کشورشان را در مناسبت‌های فستیوالی و غیرفستیوالی به کشور دیگر بفرستند و برای حضورهنرمندان موسیقی ایران در اسپانیا و هنرمندان آن کشور در ایران تفاهم شد.

جعفریان ادامه داد: در اولین قدم از این تفاهم و مجموعه همکاری پذیرای اجرای یک هنرمند کوبایی مقیم اسپانیا هستیم. در دوران پساکرونا نیز در حوزه موسیقی آواز شرق و موسیقی مناطق ایران اجراهایی را به دعوت این فستیوال برگزار خواهیم کرد.

مدیر بخش بین‌الملل سی و ششمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر گفت: ضرورت دارد که جشنواره به صورت یک دروازه فرهنگی دیده شود. اینکه جشنواره صرفاً واردکننده ایده و هنر طرف مقابل باشد کافی نیست و باید امکان تبادل با مخاطبان و هنرمندان به صورت دوسویه در آن وجود داشته باشد. این یک کارکرد مناسب برای جشنواره‌ها است که ما هم تلاش می‌کنیم جشنواره فجر در سال‌های آینده به این سمت حرکت کند.

کد مطلب 5140891
علیرضا سعیدی

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