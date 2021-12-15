به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین اجلاسیه آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه ایران اسلامی امروز چهارشنبه ۲۴ آذرماه با حضور، سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، حجت الاسلام و المسلمین مروی تولیت آستان قدس رضوی، حجت الاسلام و المسلمین سعیدی تولیت حرم حضرت معصومه (س)، حجت الاسلام کلانتری تولیت آستان حضرت احمد بن موسی الکاظم (شاهچراغ)، حجت الاسلام نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی، حجت الاسلام رحیمیان تولیت مسجد مقدس جمکران و حجت الاسلام خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه به میزبانی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) برگزار شد.

سردار غلامرضا جلالی در این اجلاسیه اظهار داشت: در موضوع پدافند غیرعامل، مقام معظم رهبری همواره به این موارد تاکید جدی دارند که هرچه می‌گذرد بر اهمیت موضوع پدافند غیرعامل و پیچیدگی تهدیدات اضافه می‌شود که این امر اتخاذ یک رویکرد علمی و دانشی را در مواجهه با این تهدیدات می‌طلبد. نکته دیگر مورد تاکید ایشان این است که موضوع پدافند غیرعامل باید در همه مراکز کشور چه نظامی و چه غیرنظامی مورد توجه جدی قرار گیرد.



وظیفه سازمان پدافند غیرعامل؛ حصول اطمینان از آمادگی کشور در برابر تهدیدات

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه در موضوع پدافند غیرعامل با مولفه‌هایی همچون حفاظت از دارایی‌ها، مقابله با تهدیدات، احصای آسیب پذیری‌ها و مخاطرات و پیش بینی آمادگی برای مقابله و مواجهه با بحران‌ها و شرایط سروکار داریم، تصریح کرد: از همین یکی از مواردی که مقام معظم رهبری به ما در سازمان پدافند غیرعامل کشور تاکید کرده‌اند حصول اطمینان از آمادگی کشور در برابر تهدیدات است.



وی با بیان اینکه دارایی‌ها نیز به دو دسته فیزیکی مانند اماکن، تأسیسات و تجهیزات و معنوی همچون منابع انسانی، باورها، اعتقادات، نمادها، پرستیژ ملی و … تقسیم می‌شوند، توضیح داد: بخشی از این دارایی‌ها نیز مانند پول، جزو دارایی‌های فیزیکی بوده که به سایبری تبدیل شده اند. یک سری از دارایی نیز دارایی‌های ترکیبی است.

سردار جلالی ادامه داد: ما در آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه نیز دو دسته دارایی داریم. یکی دارایی‌های فیزیکی مانند ابنیه که هم فیزیکی است و هم ارزش معنوی دارد و دیگری دارایی معنوی که زوار و مردمی هستند که برای زیارت به این اماکن مقدس مشرف می‌شوند.

استراتژی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران

رئیس سازمان پدافند غیرعامل با بیان اینکه در بحث تهدیدات نیز باید گفت که آمریکا و رژیم صهیونیستی یک استراتژی و تقسیم کار مشترک را علیه ایران اسلامی در دستور کار قرار داده‌اند، تصریح کرد: این استراتژی در سه کلمه؛ فشار همه جانبه، فشار حداکثری و فشار مادون جنگ نظامی خلاصه می‌شود. همه جانبه بودن تهدیدات یعنی دشمن در همه عرصه‌ها که قابلیت دارد، علیه کشور ما اقدام می‌کند. حداکثری یعنی هرچه توان دارد به کار می‌گیرد. مادون جنگ هم به قدرت بازدارندگی ما برمی‌گردد چرا که سبب شده دشمن در حوزه جنگ نظامی از اقدام علیه ما بپرهیزد.

سردار جلالی ادامه داد: این استراتژی با خود جنگی پیچیده و ترکیبی را به همراه دارد که مبتنی بر مولفه‌هایی است که در آن دشمن از قابلیت‌ها و برتری‌های خود علیه نقاط ضعف و آسیب پذیری‌های ما بهره می‌برد. در این جنگ ترکیبی؛ نخستین محور، مردم هستند. به عبارتی دشمن از ابزارهای خود برای اثرگذاری بر مردم استفاده می‌‎کند تا با روش‌های پیچیده و شناختی، آنها را دچار یاس و ناامیدی و سرخوردگی کند. سایر مؤلفه‌های این جنگ نیز همچون "هدف قراردادن زیرساختهای حساس، حیاتی و مهم" (با هدف اختلال در ارائه خدمات)، "رسانه" و "فضای سایبری" نیز هر کدام اهداف خود را به نوعی برای اثرگذاری بر مردم، تنظیم کرده‌اند. تا از این طریق با کمترین هزینه، بیشتر پیروزی نصیب دشمن شود. برای نمونه در مسئله حمله سایبری به سامانه توزیع سوخت، سناریوی دشمن دقیقاً بر همین اساس برنامه‌ریزی شده بود که خوشبختانه با اقدام سریع و به موقع دستگاه‌های اجرایی و هوشیاری مردم و اقدام خوب رسانه ملی، این تهدید خنثی شد.

لزوم ایجاد ساختار پدافند غیرعامل در آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه در مراکز مذهبی و مترکه نیز شاهد برخی آسیب پذیری‌ها هستیم، متذکر شد: مهمترین اقدامات در این زمینه باید مبتنی بر صیانت از مردم در برابر زمینه‌های مختلف تهدید از جمله تهدیدات زیستی و بیولوژیک باشد که نمونه بارز آن را در مسئله شیوع ویروس کرونا شاهد بودیم.



سردار جلالی با بیان اینکه بر اساس تدابیر مقام معظم رهبری و همچنین قانون، همه دستگاه‌ها باید از یک ساختار پدافند غیرعامل برخوردار باشند تصریح کرد: با توجه به آنچه در شرح تهدیدات گفته شد، آستان های مقدس و بقاع متبرکه نیز از این امر مستثنی نیستند. کما اینکه در آستان قدس رضوی این اقدام انجام شده و ثمرات و نتایج بسیار خوبی را نیز در این زمینه شاهد بوده‌ایم.

وی تصریح کرد: وظیفه ساختارهای پدافند غیرعامل در آستان های مقدس و بقاع متبرکه، بررسی و احصا تهدیدات، آسیب پذیری‌ها، مخاطرات و ریسک آنها نسبت به مردم و زائران و انجام اقدامات لازم جهت برطرف کردن آن است. از همین رو اماکن مقدس باید دو دسته برنامه داشته باشند. یکی زیرساختی از جنس پیشگیری، توسعه و اصلاح برنامه‌ها و دیگری عملیاتی برای انجام اقدامات در حین بروز حادثه و تهدید. در واقع هر یک از این اماکن مقدس نیازمند فرمانده میدانی است تا در صورت بروز حوادث نسبت به مدیریت، کنترل و هدایت اقدامات، تدابیر لازم را اتخاذ کند.

اهمیت بکارگیری نظام پدافند زیستی در اماکن مقدس



رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور تصریح کرد: اماکن مقدس باید مجهز به نظامات بهداشتی و پدافند زیستی مخصوص به خود به منظور کنترل، پایش و نظارت بر امور بهداشتی در مورد اماکن و زائران باشند. تا ضمن انجام اقدامات مقتضی، تدابیر لازم را برای برطرف کردن اشکالات، آموزش کارکنان، زائران و … انجام دهند.



وی تصریح کرد: نکته دیگر، در نظر گرفتن چند منظورگی کارکرد در طرح‌های توسعه آستان های مقدس و بقاع متبرکه است. چرا که این اماکن در هنگام بروز حوادث و تهدیدات و شرایط اضطراری ملجا مردم هستند و بنابراین باید از قابلیت و ظرفیت برای اسکان و نگهداری مردم در چنین شرایطی، برخوردار باشند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور تصریح کرد: در کنار تشکیل ساختار پدافند غیرعامل در آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه، باید سالی یک یا دو مرتبه، نسبت به برگزاری رزمایش برای تمرین اقدامات مبتنی بر پدافند غیرعامل اقدام شود.



وی متذکر شد: با توجه به نظام آمادگی و رزمایش دستگاه‌های اجرایی در برابر تهدیدات، سازمان پدافند غیرعامل کشور، آمادگی دارد در زمینه برگزاری رزمایش‌های پدافند غیرعامل با آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه نهایت همکاری و مشارکت را داشته باشد.