۲ واحد تولیدی به دلیل آلایندگی در عقدا پلمب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین دهقان طزرجانی اظهار داشت: این واحدها با توجه به اخطارهای متعدد محیط زیست و عدم تمکین صاحبان این دو واحد، حکم قطعی مبنی بر پلمپ، صادر و اجرا شد.

وی بیان کرد: این مرجع با صنایع آلاینده‌ای که در فرایند تولید، باعث آلودگی زیست محیطی می‌شود به شدت برخورد قاطع و قضائی می‌کند.

دهقان طزرجانی افزود: بر اساس ضورابط و مقررات زیست محیطی، هرگونه واحد تولیدی، صنعتی و یا معدنی که فعالیتی همراه با آلایندگی داشته باشد بر اساس قانون پلمب و از کار و فعالیت همراه با آلودگی جلوگیری می‌شود.

وی تصریح کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه آلودگی به محیط زیست یا دستگاه قضائی محل سکونت اطلاع دهند.

گفتنی است در زمان اجرای حکم دادستان، فرماندار، رئیس محیط زیست و رئیس اداره کار شهرستان اردکان نیز حضور داشتند.