پژوهش از برهم انباشتگی مسائل شهری می‌ کاهد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران در حاشیه مراسم اختتامیه سیزدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری و هشتمین جشنواره پژوهش و آموزش در مدیریت شهری و روستایی، در جمع خبرنگاران گفت: اساس مشکلاتی که امروز در شهرها وجود دارد به چند موضوع مربوط می‌شود که یکی از آن‌ها بی توجهی به عنصر و جوهره فکری است.

شهردار تهران در ادامه عنوان کرد: پژوهش و توجه به امر علم، دانش و فکر ظرفیتی را خلق می‌کند که می‌توانیم از میانبرها عبور کرده و از برهم انباشتگی مسائل بکاهیم. همچنین پژوهش باعث می‌شود به سمت آینده‌ای که بتواند امنیت، آسایش، معنویت، رفاه و عدالت را برای جامعه به ارمغان بیاورد، برسیم.

زاکانی ضمن اشاره به اراده مدیران جهادی و رجوع آن‌ها به اهل علم در کنار پژوهش‌ها، گفت: یک مدیر جهادی باید دستاوردهای اندیشه‌ای را دریافت و سپس آن را به درستی دنبال کند تا اقدامات در کنار هم منجر به آینده‌ای درخشان شود. این چیزی‌ست که امروز سرلوحه مجموعه مدیریتی کشور و شهر قرار گرفته است.

وی بیان کرد: از هرکسی که در گذشته مدیریت شهری کار خوبی انجام داده است، تشکر می‌کنم. اگر هرکسی هم میراث بدی برای ما برجای گذاشته، دوره فعلی باید عبرت بگیرد تا آن اقدامات را انجام ندهد. ما ناظر به آینده صحبت می‌کنیم و آینده هم آینده درخشانی است.

ضرورت توجه به پیچیدگی‌های شهری در پژوهش‌ها

احمد وحیدی، وزیر کشور در حاشیه مراسم اختتامیه سیزدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری و هشتمین جشنواره پژوهش و آموزش در مدیریت شهری و روستایی در جمع خبرنگاران گفت: یکی از آسیب‌ها این است که بعضی از پژوهش‌ها به موقع عملیاتی نمی‌شود. این مورد گاهی به خود پژوهش مربوط می‌شود و گاهی به همت ما و پیاده سازی آن برمی‌گردد.

وزیر کشور با بیان اینکه پژوهش‌های حوزه نظری و کاربردی باید از تجانس، عمق و گستردگی خوبی برخوردار باشند تا به مرحله اجرا برسند، افزود: مسائل شهری، مسائلی با ابعاد مختلف و بهم پیوسته و تنیده هستند. پیچیدگی‌های مسائل شهری باید در پژوهش‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وحیدی در ادامه عنوان کرد: گاهی پژوهش تک بعدی برای یک مجموعه بهم پیچیده شهری پاسخگو نیست. بنابراین هم عمق بخشیدن به پژوهش امری مهم است و هم همتی برای پیاده سازی آن.

وی با بیان اینکه همت خوبی در این‌باره در مدیریت شهری جدید شهر تهران وجود دارد تا از ظرفیت پژوهش‌های کاربردی، موثر و عمیق استفاده کنند، گفت: امید است که از این به بعد بیشتر شاهد به ثمر نشستن اجرای پژوهش‌ها باشیم.